Александр Дрозденко: Ленобласть работает в режиме повышенной готовности

Александр Дрозденко:

«С 22 марта Ленобласть работает в режиме повышенной готовности, регион отражает беспрецедентные атаки вражеских БПЛА. Силы и средства ПВО отрабатывают все волны атак. К сожалению, не обошлось без частичных повреждений и предприятий, и объектов транспорта. Правительство региона и профильные комитеты перешли на круглосуточный режим работы для быстрой и эффективной ликвидации возможных ЧС в любом районе вместе с МЧС и Леноблпожспасом. Из резервного фонда правительства Ленобласти оказываем помощь военным: это средства технической связи, транспорт, специальное оборудование и инвентарь. Ситуация остаётся сложной, пока нет прогнозов на снижение интенсивности атак. Важно для всех соблюдать правила безопасности при возникновении сигнала воздушной опасности:

- лишний раз не выходите на улицу, отойдите от окон;

- при обнаружении обломков БПЛА ни в коем случае не подходите, не поднимайте, сразу сообщайте по телефону 112;

- не проводить фото- и видеосъёмку работы средств ПВО и пролёта БПЛА, не публиковать в сети. Во-первых, эти действия влекут административную ответственность, во-вторых, — даёт информацию врагу для корректировки БПЛА.

У нас сегодня есть все силы и средства для дальнейшего отражения атак, мы уверены, что дело наше правое, победа будет за нами».