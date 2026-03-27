Каждый второй россиянин пользуется цифровым профилем на Госуслугах

Сколько выдано согласий на обработку данных

— 210 млн — физлицами

— 50 тыс. — юрлицами

Как это работает

Если вы хотите получить услугу дистанционно, поможет цифровой профиль. Достаточно дать согласие с помощью Госуслуг на передачу сведений о себе из государственных информационных систем, и вам не придётся заполнять поля в заявлении и предоставлять оригиналы документов, а организация будет уверена в достоверности сведений. Отозвать согласие на обработку своих данных можно также в любой момент на Госуслугах.

Популярные коммерческие сервисы для физлиц

— отправка заявления в банк

— оформление анкеты клиента

— формирование финансовых и нефинансовых предложений — для участия в программах лояльности

— получение кредитного отчета — используется для оценки заёмщика

— предоставление услуг финансовых платформ

Цифровой профиль позволяет избежать бумажного документооборота, ускорить оформление услуг, снизить риски подделки документов. При этом строго соблюдаются правила защиты персональных данных — доступ возможен только с согласия владельца профиля и лишь к тем сведениям, которые необходимы для конкретной операции.