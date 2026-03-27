Конкурс драматургов «Место действия» пройдет в Ленобласти
Ленинградская область ищет новые таланты: театр «На Литейном» при поддержке нашего Комитета по культуре и туризму объявил о старте Всероссийского конкурса пьес «Место действия». На кону — денежные премии. Их получат пять победителей. Но главный бонус — пьесы лауреатов не только издадут в сборнике и представят в формате читок, но и планируют включить в репертуар театров региона.
Главная цель — создать новый театральный репертуар, который сохранит историю и культуру 47-го региона. Авторам предлагают обратиться к историческим событиям, современному контексту, биографиям наших выдающихся земляков или мифам Ленинградской области.
Прием заявок и пьес — до 30 июня 2026 года. Пьесы должны быть оригинальными, созданными не ранее 2021 года и ранее не ставившимися на сцене.
Заявки принимаются на почту: lenobl.action@yandex.ru. Подробные условия — на сайте.
