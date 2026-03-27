Почта России ищет таланты: детские рисунки юных жителей Ленинградской области могут украсить новую открытку

Конкурс приурочен к празднованию 330-летия Военно-морского флота России. Творческое состязание направлено на укрепление гражданско-патриотических ценностей и формирование среди детей и подростков интереса к истории и традициям морской славы России, а также популяризацию исторического наследия страны и формирование уважения к защитникам Отечества.

Работы принимаются до 26 апреля 2026 г. Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 7 до 15 лет (включительно). Творческие работы могут быть выполнены в любой технике: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель, коллаж, компьютерная графика.

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru и АО «Марка» www.rusmarka.ru 1 июня 2026 года. Полная информация о конкурсе и Положение на сайте www.fap.ru.