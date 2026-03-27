Почта России ищет таланты: детские рисунки юных жителей Ленинградской области могут украсить новую открытку
Почта России приглашает юных художников из Ленинградской области принять участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка. Лучшую творческую работу разместят на почтовой художественной маркированной открытке. Устроителями конкурса стали АО «Марка» — дочерняя компания Почты России и «Фонд апостола Андрея Первозванного».
Конкурс приурочен к празднованию 330-летия Военно-морского флота России. Творческое состязание направлено на укрепление гражданско-патриотических ценностей и формирование среди детей и подростков интереса к истории и традициям морской славы России, а также популяризацию исторического наследия страны и формирование уважения к защитникам Отечества.
Работы принимаются до 26 апреля 2026 г. Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 7 до 15 лет (включительно). Творческие работы могут быть выполнены в любой технике: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель, коллаж, компьютерная графика.
Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru и АО «Марка» www.rusmarka.ru 1 июня 2026 года. Полная информация о конкурсе и Положение на сайте www.fap.ru.