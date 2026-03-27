Самые молодые политики региона отправятся в школы, чтобы рассказать о работе парламентария

С приветственным словом к участникам обратилась вице-спикер Заксобрания Татьяна Тюрина. Она подчеркнула значимость органа как действенного механизма участия молодежи в законотворческой и общественной работе:

«Молодежный парламент – это реальный инструмент управления, уникальная площадка, где обсуждаются важные вопросы и инициативы, которые волнуют ленинградскую молодежь. Вы и ваши предшественники уже давно доказали, что являетесь экспертами в области права и людьми, которые умеют продвигать общественно важные проекты», - подчеркнула депутат.

В свою очередь ответственный секретарь МП Павел Коржавых отметил, что организация является важной площадкой для личностного и профессионального роста: «В Молодежном парламенте происходит обмен знаниями и опытом, здесь берегут традиции. Благодаря участию в его работе у каждого из вас есть уникальная возможность пообщаться с опытными депутатами, наладить горизонтальные связи и найти единомышленников. Это укрепляет дружбу не только между людьми, но и между целыми районами области», – считает он.

После вступительной части участники перешли к рассмотрению вопросов повестки. Первым из них стало избрание председателя Молодежного парламента, которое проводится ежегодно. По итогам голосования на эту должность вновь единогласно избрана Алина Коняева. Заместителями председателя стали Владислава Семенова и Александр Шаповалов, секретарем избран Тимур Пахомов, а пресс-секретарем – Игнат Норкин. Все они являются действующими депутатами советов депутатов муниципальных образований региона.

Молодежный парламент рассмотрел законодательную инициативу, с которой выступил Игнат Норкин. Он представил коллегам проект нового областного закона «О гарантиях аренды помещений для некоммерческих организаций», который будет направлен на защиту прав НКО на долгосрочное и устойчивое использование помещений, предоставленных в аренду органами местного самоуправления. Для этого, считает инициатор, должны быть установлены обязательные условия по договорам аренды между муниципалитетами и НКО, которые сделают невозможным одностороннее расторжение или выселение таких организаций до истечения срока договора. Члены Молодежного парламента в целом идею поддержали, однако посчитали необходимым отправить текст закона на доработку.

Молодые парламентарии также заслушали информацию о приоритетных задачах комитета по молодежной политике Ленинградской области на 2026 год, с которой выступила начальник отдела приоритетных молодежных проектов и программ Лилия Хватцева. По ее словам, регион стремится развивать инфраструктуру, открывая многофункциональные молодежные центры в самых разных городах и поселениях. Например, одним из новых центров стало пространство «Поток» в Гатчине – его современное оснащение ребята уже успели оценить во время состоявшейся там в прошлом году Школы молодых законотворцев.

Помимо этого, молодые люди узнали, что сейчас в регионе проходит "горячая пора" конкурсов молодежных проектов. Сегодня жители в возрасте от 14 до 35 лет имеют возможность получить грант губернатора, выиграть в программе «Росмолодежь. Гранты», заявить о себе на форумах «Ладога», «Территория БезОпасности» и на многих других площадках.

В завершение заседания Алина Коняева подробно рассказала о реализации проекта «Уроки парламентаризма», в рамках которого члены Молодёжного парламента совместно с областными депутатами и представителями исполнительной власти отправятся в школы, чтобы рассказать ребятам о становлении парламентаризма в нашем государстве, о работе Заксобрания и действующих при нем организаций. Планируется, что к этой просветительской работе также присоединятся лекторы Российского общества «Знание».

Мероприятие завершилось обсуждением планов на предстоящий год, среди которых выездные заседания, слёты, встречи с молодежными парламентами регионов Северо-Запада и множество других ярких событий.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области