15 слоёв истории

Обнажение «Придорожное» имеет статус значимого геологического объекта с 1984 года, когда оно было представлено на Международном геологическом конгрессе. В процессе восстановительных работ специалисты провели расчистку обнажения, полировку показательных слоёв и обеспечили к ним удобный доступ. Для посетителей здесь установлены лестница, смотровая площадка и информационные стенды.

На объекте выделено 15 стратиграфических слоёв исторической классификации. На звания, которые дали им ещё каменщики-плитоломы Петровского времени, сохранены: «бархат», «старицкий», «бутина», «белоглаз», «мелкоцвет» и другие. Обнажение позволяет изучать геологическую историю Земли, насчитывающую сотни миллионов лет.

— Особенно важно, что этот объект стал доступнее для будущих специалистов: ежегодно летнюю практику на территории памятника природы «Саблинский» проходят порядка 600 студентов. Теперь, благодаря проведённым работам, их занятия станут значительно удобнее и комфортнее, — рассказала Валентина Орлова, руководитель ЛООО «Сохранение природы и культурного наследия».

Изучать геологию региона здесь можно не только на практике, но и в теории. Для студентов и школьников подготовлен специальный класс, оборудованный видеопроектором и уникальной геологической картой Ленинградской области. Объект станет живой лабораторией для студентов, научных сотрудников и исследователей, выступит прекрасным дополнением к образовательным программам, раскрывающим тайны подземного мира.

Напомним, что в марте губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о создании охранной зоны памятника природы регионального значения «Саблинский» в пределах Ордовикского плато. Здесь находятся обнажения древних горных пород и два известных равнинных водопада — Саблинский и Тосненский, которые являются ключевыми туристическими объектами региона.

АНАСТАСИЯ БЕРЁЗКИНА

ФОТО АВТОРА