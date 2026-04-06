В Ленобласти — 3 тысячи площадок для субботников
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о старте подготовки к весенним экологическим акциям. В регионе уже определены 3 тысячи площадок, где пройдут субботники. Массовый выход на уборку улиц запланирован на середину апреля.
Глава региона поручил профильным ведомствам и муниципальным образованиям обеспечить качественную организацию работ.
Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству дано поручение запустить интерактивную карту, с помощью которой каждый житель сможет заранее выбрать удобную точку для участия в уборке.
Муниципальным командам поручено:
* заранее определить фронт работ;
* обеспечить участников необходимым инвентарем;
* организовать оперативный вывоз собранного мусора без задержек.
После завершения субботников территории должны оставаться чистыми, а результат — заметным сразу.
«Особое внимание — памятным местам. В приоритете — приведение в порядок мемориалов, воинских захоронений, мест, связанных с памятью ветеранов, а также погибших участников специальной военной операции. До 9 Мая все эти объекты должны быть полностью благоустроены», — подчеркнул Александр Дрозденко.