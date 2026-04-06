Ленобласть — на связи с инвесторами

Планы развития инвестиционного проекта и ход строительства второй очереди терминала по перевалке минеральных удобрений в Усть-Луге обсудили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и гендиректор «Портового альянса» Михаил Кузнецов. Это первый и единственный в России комплекс для хранения и перевалки насыпных и наливных удобрений с применением закрытой технологии.

«Инвестиции в проект — 80 млрд рублей, будет создано 400 рабочих мест. Проект для экономики Ленобласти актуален, а для России ещё и стратегически важен. Поэтому мы всегда на связи с инвесторами, всегда готовы протянуть им руку помощи в решении вопросов любой сложности», — подчеркнул Александр Дрозденко.