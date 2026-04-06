Волшебные нити Гули Маркеловой

Член Профессионального Союза художников России, Союза художников Ленинградской области, Творческого Союза художников декоративно-прикладного искусства, Гатчинского товарищества художников, Гуля Маркелова уже не впервые выставляется в Гатчине.

Гуля Эльшадовна – многогранный и очень увлеченный человек. Она не только художник, но и писатель, дизайнер, фотограф. А еще она - настоящий профессионал в текстильном искусстве, участник коллективных и персональных выставок всероссийского и международного уровня. Работы художницы находятся в частных коллекциях в России, а также в постоянной экспозиции музея Александра Ивановича Куприна в Гатчине. Авторству Гули Маркеловой принадлежат такие популярные среди мастериц книги, как «Макраме Style. Пошаговые уроки плетения. От техники к искусству» и «Макраме на елку».

На выставку в библиотеке им. А.С. Пушкина Гуля Маркелова представила абстрактные панно и картины мягкой фактуры, удивляющие своей красотой и оригинальностью. Текстильные картины занимают особое место в мире искусства, объединяя в себе древние традиции и современное восприятие времени. Текстиль имеет уникальную способность не только передавать визуальные образы, но и вызывать тактильные ощущения. Тактильность этих нитей, их текстура и цвет могут резонировать с внутренним состоянием зрителя, вызывая мощные эмоции и наполняя положительной энергией.

В основе авторской техники Гули Маркеловой — необычное сочетание ковровой вышивки и макраме. Художница исследует их возможности, создавая удивительные композиции, в которых нити оживают, превращаясь в объемные, фактурные полотна. Не останавливаясь на достигнутом, она постоянно совершенствует свою технику путем добавления элементов ткачества, вышивки гладью, лоскутного шитья, вязания. Каждая картина — законченное произведение искусства, которое является своего рода диалогом текстур и цветов, наполненным эмоциями и впечатлениями мастера. «Стараюсь вкладывать в каждую работу какую-то идею, чтобы можно не только рассмотреть и потрогать ее, но и подумать над ее смыслом», - говорит Гуля Эльшадовна.

Гуля Маркелова - лауреат международного конкурса «Санкт-Петербургская неделя искусств» в номинациях «Текстиль» и «ДПИ» (2025). А в 2026 году она стала лауреатом Всероссийского конкурса «Уникальные мастера России». На суд жюри Гуля представила на суд свои неповторимые текстильные картины в номинации «Художественный текстиль», заняв почетное второе место.

С текстильными картинами Гули Маркеловой можно познакомиться в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина до 12 апреля.

Юлия Лысанюк