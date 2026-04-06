«Живое слово» объединило поколения

На фестивале «Живое слово» в Малом Рейзино выступили 92 конкурсанта – от юных дарований до мэтров сцены. География участников охватывала два региона - Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Гатчинский округ представляли чтецы из Пудости, Верево, Войсковиц, Вырицы, Рейзино и других населенных пунктов.

В этом году фестиваль, ставший доброй традицией Гатчинского округа, был приурочен сразу к Году единства народов России, Году «Команды созидания» в Ленинградской области и юбилеям знаменитых писателей.

Пять часов конкурсного марафона, море эмоций и, конечно, имена новых победителей – таким запомнился XV фестиваль чтецов «Живое слово».

Палитра талантов

Зал Рейзинского сельского клуба едва вместил всех желающих. Под звуки фанфар ведущая поприветствовала участников и зрителей, напомнив слова философа Мишеля Монтеля: «Слово принадлежит наполовину тому, кто говорит, и наполовину тому, кто слушает». В этот день слушали, затаив дыхание.

Директор Пудостьского культурного комплекса Максим Рыженков дал официальный старт фестивалю, после чего на сцену для приветственного слова пригласили бессменного председателя жюри - преподавателя сценической речи Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных Светлану Белощенко. Она уже 14 лет остается хранителем традиций «Живого слова».

Вместе со Светланой Николаевной мастерство участников оценивали заслуженный работник культуры Республики Коми, режиссер Надежда Рапирович и актриса театра-студии «За углом» Гатчинского Дома культуры Наталья Воробьева.

Конкурсанты выступали в восьми номинациях, охватывающих все сферы жизни: от патриотизма и служения Отечеству до ценностей семьи, здоровья и науки. Особенно трогательно прозвучали стихи о малой Родине. Среди них произведение Т. Бариновой «В Пудости же тишь, простор, покой...» в исполнении Варвары Куликовой.

Самыми юными чтецами стали 5-летние участники, которые уверенно держались на сцене с классикой Агнии Барто и Сергея Михалкова. А старшая возрастная категория (до 85 лет!) доказала, что поэзия вне времени. Зрители рукоплескали монологу Хлестакова из «Ревизора» в прочтении Дмитрия Крупенина и пронзительному «Чулочки» Мусы Джалиля от Полины Игольниковой.

Образование без границ

Фестиваль не ограничился конкурсными выступлениями.

Пока жюри подводило итоги, для участников прошел увлекательный мастер-класс «Искусство эпистолярного жанра: пишем письма с душой». А для руководителей коллективов организовали круглый стол с членами жюри, где разбирали ошибки и делились секретами ораторского мастерства.

Добавила атмосферы камерная музыка в исполнении Натальи Посметной (фортепиано).

Звездный час

Главная интрига дня разрешилась под вечер. Церемонию награждения открыл ансамбль русской песни «Хорошее настроение» с зажигательной «Ты моя Россия».

Ведущая поблагодарила учредителей - комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского округа, Пудостьский культурный комплекс и Рейзинский сельский клуб.

Жюри единогласно присудило Гран-при фестиваля 11-летнему Ивану Шустову из Санкт-Петербурга (студия «Художественное слово», руководитель Н.Г. Скрыдлова). Юный чтец покорил мастеров исполнением стихотворения Николая Рериха «О России».

В возрастной категории 5-8 лет лауреатом I степени стала Теона Вепрейчук (театр «Открытые сердца», руководитель Н.В. Чеснова). А специальный приз «За непосредственность» вручили 5-летнему Мирону Дьяченко.

В категории 9-11 лет диплом лауреата I степени у Ивана Лобанова (Рейзинский сельский клуб, руководитель Е.Ю. Сафронова).

Среди ребят в возрасте 12-15 лет лауреатом 1 степени признана София Михайлова (Веревский ДК, руководитель С.С. Богмут).

В возрастной категории 16-85 лет лауреатом I степени стала Ольга Степанова (Войсковицкий ДК, руководитель Н.А. Дудорова).

Дипломантом первой степени стало любительское объединение «Калейдоскоп» (Вырицкий ДК), украсившее фестиваль литературно-музыкальной композицией.

XV фестиваль «Живое слово» доказал: пока звучат стихи, жива связь времен. А значит, 16-й сезон не за горами.

Татьяна Можаева