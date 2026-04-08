Ленобласть покажет, как работает современное производство

Анонс проекта опубликовал в своём канале МАХ глава региона Александр Дрозденко:

«Производство в Ленинградской области — это уже давно не про скучные стереотипы, а про технологии, возможности и людей, которые создают нашу жизнь. Скоро мы покажем их работу изнутри. АНО «Новые Проекты» запускает проект «Кадры в кадре» — о реальной жизни системообразующих предприятий Ленобласти.

В цикле видеороликов раскроем рабочие процессы, технологическое оснащение, кадровую политику, социальные условия и перспективы профессионального роста. «Закулисье» ленинградских заводов и фабрик покажет, где можно построить карьеру, не уезжая из родного района. А главное — как сегодня выглядит современный промышленный сектор и что он может предложить молодым кадрам.

В первом сезоне — 10 предприятий: «Любимый край», «Сясьстройский хлебокомбинат», «Приматек», «Флэксо», «Пит Продукт», «Миаком», «Айкон Тайерс», «Артекс», КФК Алексеев А.С., «Петербургское стекло». Возможно, ваша будущая работа уже снимается в «кадре».

За выходом выпусков можно следить в группе «Кадры в Кадре».