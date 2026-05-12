«Бегом защищать природу!»: Зелёный марафон и «ЭкоФест» объединились ко Дню эколога

Забота об экологии может быть простой, увлекательной и доступной каждому. Особое внимание будет уделяться семейному формату: спорт, занимательные лекции и мастер-классы, экскурсии и выставки, а также экологические инициативы объединены в рамках единой концепции.

Гостей ждёт насыщенная и разнообразная программа. Все желающие смогут принять участие в экологических акциях: сдать на переработку батарейки и другие опасные отходы, пластиковые крышечки, обменяться книгами! Кроме того, посетителей ждёт экологическая викторина, встреча с известными экологами, научный кванториум с демонстрацией мобильных лабораторий, а также концерт с участием артистов и множество других активностей. О самых интересных мы будем рассказывать дополнительно.

Экологический фестиваль проводится с 2019 года и стал важной частью экологического просвещения петербуржцев, объединяя людей разных возрастов и повышая интерес к практическим действиям по защите окружающей среды.

Зелёный марафон — масштабная социальная инициатива, направленная на популяризацию здорового образа жизни и бережного отношения к природе. В программе — забеги на разные дистанции. В этом году у каждой из них появится свой партнёр:

- забег на 4,2 км пройдёт при поддержке сервиса HiFi-стриминга «Звук»;

- забег на 10 км — совместно с сервисом экспресс-доставки «Самокат»;

- партнёром детских забегов выступит СберKids.

Все участники застрахованы от травм на время соревнований: страховая сумма составляет 500 тысяч рублей.

В рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей забегов и совместного проекта Сбера и Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга по созданию экологической социальной рекламы — лучшие работы покажут на главном экране основной сцены и возьмут для дальнейшей адаптации и размещения на городских информационных площадках. Почётных специалистов-экологов Санкт-Петербурга отметят наградами.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Зелёный марафон Сбера — одно из самых крупных эко-событий Петербурга. Каждый год на него приходят тысячи человек. Мы видим в этом не только шанс для любителей спорта побить свои рекорды. Ещё одна важная задача — рассказать людям всех возрастов о бережном отношении к природе. Именно поэтому мы делаем упор на семейный формат. На празднике каждый гость найдёт занятие по душе: забег, полезная акция или просто прогулка в парке. Приходите с детьми, друзьями и родителями — будет интересно и полезно для всех».

Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга: «Развитие отрасли охраны окружающей среды заключается в том числе в развитии экологической культуры. Наша задача способствовать трансформации мышления и поведения горожан в векторе осознанности и ответственности к каждому действию: от бытовых привычек до подходов к работе организаций. Для решения этой задачи особенно важно объединение вокруг общей цели — заботы о природе. ЭкоФест стал одной из ключевых площадок для объединения знаний и навыков экспертов и заинтересованности неравнодушных жителей. В этом году мы расширяем рамки традиционного формата и вместе с партнёрами создаем принципиально новую концепцию: здоровый образ жизни и ответственное отношение к природе – основа высокого качества жизни!»

Объединяя форматы, мы продолжаем добрую традицию и создаём новую главу в истории городских экомероприятий, где физическое здоровье и забота о природе идут рука об руку. Из года в год фестиваль растёт, привлекает больше участников и становится всё более масштабной площадкой для объединения людей, заботящихся о себе и планете. В этом году мы приглашаем всех жителей и гостей города стать частью этого большого и доброго праздника и вместе сделать шаг к более экологичному будущему.

Действовать экологично — это не обязанность, а образ жизни: удобный, интересный и прогрессивный.

Источник фото: пресс-служба Сбера