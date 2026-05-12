Ленобласть получит 14,3 млн рублей на культурные проекты

Семь проектов из Ленинградской области победили во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2026 года. Общая сумма грантов — 14 316 528 рублей.

Среди победителей — сохранение музыки ижоры и води, возрождение вепсских ремёсел, видеоблог о мастерах, кукольный театр по Далю, этнофотопроект к 100-летию области и фестиваль «Олегов день» в Старой Ладоге.

Об этом у себя в канале рассказал глава региона Александр Дрозденко

«Ребята — молодцы. Спасибо за труд и душу. 

В этой замечательной компании победителей — пока не вижу проектов от наших ленинградских Домов культуры, музеев, библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие люди. 

С августа 2025 года в комитете общественных коммуникаций Ленинградской области работает Проектный офис ПФКИ, который помогает оформить проекты в сильные заявки на конкурс.  

Новый грантовый цикл ПФКИ уже стартовал. Заявки принимаются до 30 июня. Давайте вместе сделаем так, чтобы юбилей области стал праздником для каждого — вашими проектами и вашими победами». 

Президентский фонд культурных инициатив проводит конкурсы для поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают гранты на реализацию своих идей — от этнографических экспедиций до крупных фестивалей.

 