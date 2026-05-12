Первый региональный съезд детских психологов

Участников съезда приветствовали ведущие специалисты сферы образования Ленинградской области. Важность этой встречи, проходящей на профессиональном уровне, отметил первый заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Антон Горшков. По его словам, системная психологическая поддержка детей и подростков, выстроенная в Ленинградской области, уже зарекомендовала себя на федеральном уровне как одна из самых эффективных региональных практик.

- Этот съезд станет стартовой площадкой для дальнейшего совершенствования психологической службы в Ленинградской области, - уверен Антон Горшков.

Первый съезд психологических служб Ленинградской области был организован Ленинградским областным институтом развития образования при поддержке Комитета общего и профессионального образования и Ассоциации педагогов Ленобласти.

- Без вас, психологов, школа не может существовать, - отметила ректор Ленинградского областного института развития образования Ольга Ковальчук. - Важно, чтобы каждый ребенок, нуждающийся в поддержке и психологической помощи, смог ее получить. Но надеюсь, в профессиональном диалоге, который происходит в рамках форума, найдется возможность обсудить вашу помощь и учителям. На учительство возлагаются колоссальные задачи, но учителя нуждаются в вашей поддержке не меньше, чем дети. Именно поэтому губернатор Ленинградской области выделил из бюджета 600 дополнительных ставок для психологов в школах региона. С вашей помощью пространство наших школ может стать гораздо позитивней.

Повестка Первого регионального съезда психологических служб была очень насыщенной. Форум открылся пленарным заседанием с участием ведущих экспертов Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ. Ольга Юрчук подняла важные вопросы, связанные с ресурсами и векторами развития психолого-педагогической помощи в системе образования. Анна Ермолаева рассказала об особенностях экстренной и кризисной психологической помощи и перспективах ее развития.

Особый интерес у участников вызвало выступление российского космонавта-испытателя, Героя Российской Федерации Александра Мисуркина, который рассказал о личной стратегии успеха, поделился своим опытом тренировок стрессоустойчивости в экстремальных условиях.

Съезд продолжился работой тематических секций, практикумов и мастер-классов от ведущих практиков из разных регионов, посвященных вопросам организационных основ деятельности педагогов-психологов, работы с кризисными состояниями и сопровождения несовершеннолетних и многим другим актуальным темам.

Интерес у психологов вызвала открывшаяся в рамках съезда выставка учебного интерактивного оборудования для коррекционной деятельности в детских садах, школах и центрах психологической помощи, представленная специалистами компании «Интерактивная идея». Подробный доклад о коррекционно-развивающем потенциале представленных на выставке учебно-методических комплексов «Сиреневая мультстудия» и «Волшебный экран» представила на форуме автор методики, доцент кафедры дошкольного образования Томского государственного педагогического университета Елена Файзуллаева.

Форум завершился ярким выступлением педагога-психолога гатчинского детского сада №12, лауреата всероссийских и международных конкурсов Ольги Бичоль, которая подарила своим коллегам песню «Боготворю тебя, Россия!»

Как отмечают участники форума, он стал перспективной площадкой для обмена опытом, проработки важных вопросов и профессионального роста. Полученные знания будут применяться специалистами для дальнейшей работы и помощи детям и подросткам.

Юлия Лысанюк