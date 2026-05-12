До 2 миллионов рублей на создание студенческих сообществ получат учащиеся ссузов

Участие доступно всем жителям Ленинградской области в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Проекты принимаются в одной номинации — #двигай_сообщества и могут быть направлены на развитие студенческой среды, запуск и укрепление сообществ, а также создание образовательных и медиапроектов внутри учебных организаций. Участники могут претендовать на грант до 2 миллионов рублей — это максимальный размер поддержки в конкурсе Росмолодёжь.Гранты среди физических лиц.

Конкурс проводится с 2024 года и уже объединил студентов ссузов со всей страны. В 2025 году поддержку получили 63 проекта на общую сумму более 75 миллионов рублей.

Одним из примеров успешной реализации проекта стала инициатива Дарьи Китовой из Самарской области. Она создала школу медиаиндустрии «Медисфера» — серию образовательных мероприятий для студентов ссузов. Вместе с командой Дарья обучила участников навыкам создания медиапродуктов: от текстовых публикаций до видеоконтента, а также основам работы в социальных сетях. Результатом проекта стало создание первого студенческого СМИ для ссузов Самарской области, которое продолжает развиваться и сегодня.

Ещё один успешный проект реализовал Рамазан Зайнуев из Московской области — школа дебат-лидеров «Не просто поговорили». В рамках проекта участники проходили диалоговые практики, занимались с логопедом и психологом, участвовали в мастер-классах по актёрскому мастерству. Ключевым результатом стало то, что каждый участник смог попробовать себя в реальных дебатах.

Конкурс «Росмолодёжь.Гранты: Двигай сообщества» открывает для молодых людей возможность получить поддержку на реализацию своей идеи и сделать первый шаг в формировании активной позиции в студенческой среде. Фактически участники становятся менеджерами собственных проектов, получают опыт командной работы и управления ресурсами.