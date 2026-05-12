Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
с 13.05.2026 по 15.05.2026 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
тер. СНТ Дони.
13.05.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово (частично).
13.05.2026 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет.
13.05.2026 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское ТУ:
СНТ «Борницы».
12.05.2026 с 20:00 до 08:00 13.05.2026 один раз на 30 минут
Пудостьское ТУ:
п. Терволово,
д. Хюттелево.
12.05.2026 с 08:30 до 08:30 13.05.2026 2 раза на 30 минут
Веревское ТУ:
д. Зайцево (частично).
13.05.2026 с 08:00 до 17:00
г. Гатчина:
Петробалт-Альфа (база охотников и рыболовов);
ул. Озёрная, д. 35, 37, 37А, 41, 42, 43;
Потребители ТП-5026 (Ленэнерго).
13.05.2026 с 09:00 до 170
Сиверское ТУ:
гп. Сиверский:
ул. Красная, д. 47-69;
пр-д. Мишуткин, б/н;
пр-д. Елизаветинский, б/н; ул. Лермонтова, б/н;
ул. Сиверская, б/н;
пр-д. Радужный, б/н;
пр-д. Земляничный, б/н;
пр-д. Церковный, б/н;
ул. Николая Чикера, б/н .