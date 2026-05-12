Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

с 13.05.2026 по 15.05.2026 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

тер. СНТ Дони.

 

13.05.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово (частично).       

 

13.05.2026 с 10:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет.

 

13.05.2026 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское ТУ:

СНТ «Борницы». 

 

12.05.2026 с 20:00 до 08:00 13.05.2026 один раз на 30 минут

Пудостьское ТУ:

п. Терволово,

д. Хюттелево.

 

12.05.2026 с 08:30 до 08:30 13.05.2026 2 раза на 30 минут

Веревское ТУ:

д. Зайцево (частично).

 

13.05.2026 с 08:00 до 17:00             

г. Гатчина:         

Петробалт-Альфа (база охотников и рыболовов); 

ул. Озёрная, д. 35, 37, 37А, 41, 42, 43; 

Потребители ТП-5026 (Ленэнерго).         

 

13.05.2026 с 09:00 до 170

Сиверское ТУ:

гп. Сиверский:    

ул. Красная, д. 47-69;

пр-д. Мишуткин, б/н; 

пр-д. Елизаветинский, б/н; ул. Лермонтова, б/н; 

ул. Сиверская, б/н; 

пр-д. Радужный, б/н; 

пр-д. Земляничный, б/н; 

пр-д. Церковный, б/н; 

ул. Николая Чикера, б/н .        