Памятник героям СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал:

- Памятник получился сильным, честным, отражающим реалии современного боя. У бойцов — квадрокоптер, без чего сегодня невозможно представить линию фронта. А рука одного воина открыта и обращена к тем, кто стоит у монумента. Ее так и хочется пожать. Думаю, это станет традицией — теплым, народным символом этого очень искреннего памятника.

В «Роще Пятисот» покоятся 1068 советских бойцов – защитники Кингисеппского укрепрайона, бойцы, павшие при освобождении города в результате Красносельско-Ропшинской операции, погибшие в боях за Нарвский плацдарм. Сюда приходят тысячи людей поклониться подвигу поколения Победителей.

И теперь здесь, у братских могил, еще одно место памяти. Это глубоко символично: 81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно — за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих. Память о прошлом и доблесть сегодняшних защитников неразрывны.

Монумент создан при поддержке предприятий, работающих на территории Кингисеппского района – ООО «СтройПроектСервис» и ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга», вместе с администрацией района.