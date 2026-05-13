13 мая - День одуванчика, символа солнца

Этот неофициальный экологический и «праздничный» день посвящён одному из самых распространённых и живучих растений. Праздник придумали во французском городе Ои, где одуванчик давно использовали в кулинарии и медицине. Из него готовили всё: от варенья до салатов и хлеба, а ещё делали разные народные снадобья от некоторых болезней. Позже праздник распространился по всей Франции, а после стал международным.

Одуванчик — неприхотливое растение с высокой способностью к регенерации. Многие воспринимают его исключительно как сорняк, но у него много полезных свойств. Учёные полагают, что эти растения существуют на Земле около 30 миллионов лет, сформировавшись в диких степях Евразии. Латинское название — Taraxacum — вероятно, происходит от греческих корней, означающих «успокаивать» или «лечить болезни глаз».

Всемирный день одуванчика — это урок смирения. Человек веками боролся с этим растением, травил его гербицидами, выпалывал с корнем, плевался от горечи. А одуванчик молчал. И продолжал расти — сквозь асфальт, после засухи, после морозов. Он кормил пчёл, когда не цвело больше ничего. Лечил тех, у кого не было денег на аптеку. И просто радовал жёлтым цветом — пока мы не замечали.

- Одуванчик воспринимается как сорное растение, цветущее весной яркими цветами, а после цветения пушистые шарики привлекают внимание. Благодаря этим приспособлениям, семена одуванчика способны распространяться на большие расстояния. Но важно помнить, что кроме вреда как сорного растения, одуванчик может приносить пользу при правильном использовании – рассказал ученый-агроном, технический директор Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Вячеслав Осипик.

Где используют одуванчик

В кулинарии. Молодые листья и стебли, содержащие каротиноиды и витамин В2, часто используют для приготовления салатов и супов. Зрелые листья перед употреблением вымачивают в подсоленной воде, чтобы убрать горечь. Из сушёных корней готовят «одуванчиковый кофе». Из цветков одуванчика варят варенье и делают вино, из раскрывшихся бутонов готовят «одуванчиковый мёд». Маринованные бутоны придают пикантности салатам и холодным закускам.

В медицине. Корень одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale) накапливает осенью до 40% инулина. Сушёный корень применяют в виде отвара, густого экстракта как горечь для усиления секреции пищеварительных желёз и как желчегонное средство, укрепляющее и оздоравливающее печень. Настойка корня одуванчика возбуждает аппетит, обладает спазмолитическими, слабительными и кровоочистительными свойствами.

Листья одуванчика содержат широкий спектр минералов (калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, марганец, медь, селен, цинк) и витаминов (А, Е, К, С, В1, В2, В5, В6, В9 и природные фолаты). Цветы богаты каротиноидами, летучими маслами, тритерпеновыми спиртами, инулином, дубильными веществами, витаминами А, В1, В2, С и минеральными солями. Корень содержит инулин, дубильные вещества и смолы, минеральные соли, холин, витамины А, В1, С, D, флавоноиды и органические кислоты.

В косметологии. Маска из свежих листьев одуванчика питает, увлажняет и омолаживает кожу, а настой цветков отбеливает веснушки и пигментные пятна.

В сельском хозяйстве используется как медонос. Одуванчик — ценный весенний пыльценос и медонос, даёт пчёлам поддерживающий взяток в течение 10–15 дней. Мёд из нектара одуванчиков золотисто-жёлтого или тёмно-янтарного цвета, густой консистенции, с сильным ароматом и резким неприятным горьковатым вкусом, быстро кристаллизуется крупнозернистой садкой.

В производстве каучука. В корнях некоторых видов одуванчиков содержится каучук. Два вида — коксагыз (Taraxacum koksaghyz) и крымсагыз (Taraxacum hybernum) — прежде культивировали как каучуконосы. В корнях кок-сагыза — эндемика восточного Тянь-Шаня — содержится до 20% высококачественного каучука. В настоящее время есть много информации о проведении культивации каучуконосных растений для получения из них натурального каучука. Применение одуванчика рассматривается как наиболее перспективное направление.

Значение в жизни человека

Одуванчик демонстрирует устойчивость и адаптацию к различным условиям, что делает его символом жизнестойкости. Праздник напоминает о том, что даже в самых простых и, казалось бы, незначительных вещах можно найти ценность и пользу.

Кроме того, одуванчик имеет практическое значение: он используется в пищу, в медицине, косметологии, пчеловодстве и промышленности. Это растение также играет роль в экосистеме, обеспечивая пищей множество опылителей.

Важно помнить, что употреблять в пищу листья одуванчика, делать варенье из его цветов, использовать высушенные корни в лечебных целях можно лишь в том случае, если растение сорвано вдали от города, крупного промышленного центра — 30–50 км от него. А также в удалённости от железной дороги и автомагистралей. В противном случае блюда и снадобья из одуванчика могут быть небезопасны для здоровья.

