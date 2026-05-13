Проект «Великая Россия» – о святом благоверном князе Александре Невском

Александр появился на свет в семье князя Ярослава Всеволодовича и княгини Феодосии, по отцовской линии мальчик был внуком Всеволода Большое Гнездо.

В 1228 году Ярослав Всеволодович, княживший в Новгороде, вступил в конфликт с горожанами и был вынужден уехать. Двух малолетних сыновей – Фёдора и Александра – он оставил на попечении доверенных бояр. После смерти Фёдора в 1236 году юный Александр как старший наследник был посажен на новгородское княжение.

Славу молодому князю принесла победа над шведским отрядом в июле 1240 года в устье реки Ижоры – после неё шведское вторжение на новгородско-псковские земли было остановлено. Традиционно считается, что за эту победу Александра стали называть Невским.

Победа на Неве усилила политическое влияние князя. Однако в 1240 году из-за конфликта с боярством он был вынужден покинуть Новгород и уехать в Переяславль-Залесский.

Тем временем Ливонский орден, собрав немецких крестоносцев Прибалтики и датских рыцарей из Ревеля, вторгся в пределы новгородских земель. Их появление недалеко от Новгорода заставило бояр обратиться за помощью к Александру Ярославичу.

Вернувшись в Новгород, весной 1241 года князь собрал мощное войско и отбил занятые рыцарями крепость Копорье и Водскую землю. Освободив Псков и Изборск, новгородцы вторглись на территорию Ливонского ордена. Вскоре против русского отряда выступило большое конное войско во главе с магистром ордена. 5 апреля 1242 года произошло решающее сражение на льду Чудского озера, вошедшее в историю как Ледовое побоище.

В истории военного искусства эта победа имела исключительное значение: русское пешее войско окружило и разгромило рыцарскую конницу и отряды пеших кнехтов задолго до того, как в Западной Европе пехота научилась одерживать верх над конными рыцарями. Победа в этой битве поставила Александра Невского в ряд лучших полководцев того времени.

В дальнейшем князь продолжил укреплять северо-западные границы Руси. В 1251 году он направил в Норвегию посольство, результатом которого стало первое соглашение между Русью и Норвегией, а также совершил успешный поход в Финляндию против шведов, предпринявших новую попытку закрыть новгородцам выход к Балтийскому морю.

Александр Ярославич прилагал много усилий для укрепления великокняжеской власти. Его умелая политика способствовала предотвращению разорительных нашествий татар на Русь. Несколько раз он сам ездил в Золотую Орду и добился освобождения русских от обязанности выступать войском на стороне татарских ханов в их войнах с другими народами.

В 1262 году вспыхнули волнения в суздальских городах: были перебиты ханские баскаки и изгнаны татарские купцы. Чтобы умилостивить татарского хана, князь лично отправился с дарами в Орду. Хан удерживал его подле себя всю зиму и лето, и только осенью 1263 года русский правитель получил возможность вернуться во Владимир, но в дороге заболел и умер. Есть две версии по поводу места его смерти – в Городце Волжском или в Городце Мещёрском.

Александр был похоронен в Богородице-Рождественском монастыре города Владимира. В 1280-х годах здесь началось почитание князя как святого, а в 1547 году он был официально канонизирован Русской православной церковью.

30 августа 1724 года по приказу Петра I мощи Александра Невского были торжественно перенесены в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, и с тех пор святой благоверный князь считается небесным покровителем города.

