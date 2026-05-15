Всю свою осознанную жизнь я вырезаю из «Гатчинской правды» и бережно сохраняю папки с архивными материалами, интересующими меня. Это материалы о моих родных и близких людях, материалы военно-патриотического содержания (моя мама была инвалидом и ветераном Великой Отечественной войны, и о ней в газете тоже были публикации), собираю статьи по краеведению, культуре, театральному творчеству в нашем районе и городе, понравившиеся мне стихи гатчинских авторов.

В 1965 году при редакции открылось литературное объединение, которое с конца 70-х годов будет называться «Меридиан»

и тогда же переедет из помещения редакции в Гатчинский Дом культуры, а еще позднее – в Гатчинскую библиотеку им А.И. Куприна. Я как начинающий стихоплет сразу записался в ЛИТО, тем более что в редакции нам обещали, что лучшие наши стихи будут опубликованы в газете.

Примерно в то же время при редакции было создано объединение «Юных корреспондентов». Я и туда записался и постигал там азы журналистики. 24 мая 1968 года в «Гатчинской правде» вышла моя первая публикация – маленькая статья «За ширмой юные кукловоды» о кукольном театре Гатчинского Дома культуры.

Свои обещания редакция выполняла, и мои юношеские стихи тоже стали появляться на страницах «Гатчинской правды». Я почувствовал себя в своей семье и среди друзей и подружек «настоящим» солнцем русской поэзии.

И сейчас, в свои семьдесят семь лет, я радуюсь, когда на страницах «Гатчинской правды» выходят мои стихи и статьи.

Юрий Давыдкин, режиссер