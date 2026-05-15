Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Подъезд к Вопше – основные работы почти завершены

Под Гатчиной на завершающей стадии находится ремонт подъезда к деревне Вопша. Здесь подрядчик уже срезал старый асфальт и уложил слой нового. А также расчистил полосу отвода и среза грунт с обочин.

Рубрики:  Дороги

После основного этапа работ дорожникам останется:

  • восстановить обочины,
  • установить знаки,
  • нанести разметку.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».