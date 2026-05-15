Подъезд к Вопше – основные работы почти завершены
Под Гатчиной на завершающей стадии находится ремонт подъезда к деревне Вопша. Здесь подрядчик уже срезал старый асфальт и уложил слой нового. А также расчистил полосу отвода и среза грунт с обочин.
Рубрики: Дороги
После основного этапа работ дорожникам останется:
- восстановить обочины,
- установить знаки,
- нанести разметку.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
