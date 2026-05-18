Проекты из Ленинградской области стали финалистами конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Полуфинал конкурса спортивных проектов «Ты в игре» завершен. Экспертный совет, в состав которого вошли олимпийские чемпионы, лидеры спортивной индустрии, государственные деятели и признанные специалисты в области управления спортивными проектами, определил список финалистов. Все 34 проекта из 23 регионов страны прошли строгий отбор: сначала среди 6 133 заявок, поданных на конкурс в этом году, а затем — из числа 250 полуфиналистов, допущенных до образовательного акселератора.

Проект «Чистые Игры» из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, представленный в номинации «Масштаб», — это командные соревнования на открытом воздухе, в которых участники состязаются в скорости и выносливости. В ходе игры команды передвигаются по природному маршруту, собирают мусор, разделяют его по видам, выполняют дополнительные физические упражнения, а результаты загружают в мобильное приложение, где рейтинг обновляется в реальном времени.

«Чистые Игры» — не уборка и не экологическая акция, а полноценный любительский спорт, в котором есть регламент, судьи, турнирная таблица и награды. Формат соревнований дает кратно большую физическую нагрузку, чем знакомый всем субботник. Победитель определяется не объемом собранного, а скоростью решений и тактикой. За 11 лет к проекту присоединились 223 тысячи человек в 773 населенных пунктах 40 стран.

«Тельняшка Сплав» — еще один финалист из Ленинградской области. Это ежегодный заплыв по реке Волхов на сап-бордах и других гребных судах, который с 2020 года проводится в честь Дня ВМФ в последнюю субботу июля. Участники обязательно надевают тельняшки и преодолевают одну из двух дистанций — 10 или 25 км. Маршрут проходит мимо живописных мест и исторических объектов. Участвовать можно в спортивном зачете — на время, или же в познавательном формате, останавливаясь у достопримечательностей. Пройти путь можно не только в день официального старта, но и самостоятельно — в любое время до конца сезона, предоставив организаторам подтверждение прохождения дистанции.

За пять лет сплав объединил более 700 участников из разных регионов – это не только спортсмены, но и краеведы, ремесленники, зрители и туристы. Проект, представленный в номинации «Точка старта», показывает, что гребля доступна в любом возрасте, а заниматься ей можно даже в малом городе без развитой инфраструктуры — достаточно лишь желания и водоёма поблизости.

Конкурс «Ты в игре» проводится уже шестой год. Его главная цель — находить, поддерживать и помогать масштабироваться ярким спортивным проектам, которые вовлекают людей в регулярные занятия физкультурой и спортом, помогают россиянам вести здоровый образ жизни. В этом сезоне призовой фонд увеличен: победители в пяти основных номинациях («Дети в спорте», «Точка старта», «Масштаб», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности») получат по 500 000 рублей, а обладатель Гран-при — 1 000 000 рублей. Кроме того, предусмотрены специальные награды от партнеров конкурса.

Конкурс вышел на финишную прямую: все участники финала продолжают борьбу за награды. Им предстоит поучаствовать еще в одном образовательном акселераторе, а затем защитить свои проекты перед экспертами, которые соберутся для оценки презентаций в Министерстве спорта. По итогам защит определятся победители в каждой номинации и обладатель Гран-при. Окончательные итоги конкурса станут известны в июне, но уже очевидно, что выход проектов из Ленинградской области в финал – громкая заявка о себе и успех всего региона.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации по государственной программе «Спорт России». За шесть сезонов на конкурс было подано более 27 тысяч заявок.