45 лет библиотеке «Чудо»

В этот день вспоминали историю библиотеки и благодарили всех, кто помогал и продолжает помогать библиотеке в ее благородном деле, участвует в просветительских встречах и просто продолжает приходить в библиотеку за книгами.

С поздравлениями на юбилее выступили представители комитета по культуре и туризму Гатчинского округа, директор учреждения «Централизованная библиотечная система г. Гатчины» Наталья Гаврилова, коллеги и друзья библиотеки-филиала №2 «Чудо». Звучали слова благодарности и музыкальные приветствия.

В честь юбилея заслуженных наград были удостоены заведующая библиотекой Ирина Петрова, сотрудники - Татьяна Андреева, Елена Доброва, Ирина Добырн, Наталья Сергеева, Юлия Удовиченко.

Каждая библиотека имеет свое лицо, и библиотека «Чудо» – не исключение. Ее история началась 45 лет назад в связи с появлением нового жилого микрорайона «Хохлово поле». За ее основу был взят фонд бывшей народной библиотеки на Красноармейском проспекте. Первые три года библиотекой заведовала Тамара Владимировна Зуева-Григорьева. Затем библиотечное хозяйство перешло к Ирине Ивановне Петровой, которая бессменно и ответственно с тех пор и возглавляет библиотеку.

За эти годы библиотека стала неотъемлемой частью жизни города. Она объединила людей разных возрастов и интересов. Силами коллектива библиотеки здесь проводятся интересные встречи с рассказами о писателях-классиках и истории Гатчины. Сюда приезжают известные писатели и деятели киноиндустрии, художники и путешественники.

В этом году здесь реализуются познавательные проекты для детей и взрослых: «Дачные посиделки» с преподавателем Санкт-Петербургского аграрного университета Марией Кошман и «Музей в саквояже» с заведующей музея Красногвардейского укрепрайона Людмилой Чиринскайте.

Библиотека успешно сотрудничает с Гатчинской школой №8 «Центр образования» и лицеем № 3, Академической гимназией, детскими садами № 1 и № 10 г.Гатчины, Гатчинским Домом реабилитационного проживания, с волонтерами акции «Крышечки доброты».

Каждый месяц в читальном зале библиотеки проходят выставки картин и декоративно-прикладного творчества.

Участники праздничной встречи желали, чтобы, шагая в ногу со временем, библиотека оставалась местом, где царят знания, где создается атмосфера уюта и интеллектуального общения. А коллеги из городской детской библиотеки подготовили пожелание в стихах:

Живи, хранительница знаний,

И процветай из года в год,

Мир удивительных преданий

Пусть в этих стенах не умрет!

Вовек не станет это место

Пустым, забытым и понурым.

Его судьба, как всем известно,

Хранима светом и культурой!