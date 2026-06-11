Более 50 000 подростков поработают летом в составе трудовых отрядов РСО

В Ленинградском областном региональном отделении студенческих отрядов подростки будут трудоустроены на проект «ЧистоЯгода»: ребята будут заниматься подготовкой собранного урожая ягод к продаже. Так же подростки поработают в детских лагерях Ленинградской области в качестве помощников вожатых и кружководов.

«Труд — это ключ к воспитанию и самореализации для каждого молодого человека. Сегодня в составе Российских студенческих отрядов мы создаем для подростков безопасное пространство, где они могут получить свой первый трудовой опыт. И это дает удивительные результаты: ребята не только учатся работать в команде и выбирать будущую профессию, но и становятся более ответственными, уверенными в себе гражданами.

Благодаря принятому по нашей инициативе закону, который вступил в силу с сентября 2025 года, лето 2026-го станет первым, когда у ребят появилась возможность трудиться не только в будни, но и в выходные дни, самостоятельно планируя свою рабочую неделю. При этом, напомню, что формат сокращенной рабочей недели и рабочего дня, конечно же, сохраняется. Мы видим невероятный интерес: более 50 000 школьников по всей стране, от железнодорожных вокзалов и аэропортов до кондитерских фабрик и археологических раскопок, делают первые шаги в своей карьере в составе наших трудовых отрядов. Каждый из них — доказательство того, что за трудовым воспитанием — будущее нашей страны», — отметил Михаил Киселев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, член высшего совета партии «Единая Россия», председатель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов.

Летом 2026 года на объектах Холдинга РЖД будет трудоустроено 1100 участников трудовых отрядов подростков РСО, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. 500 несовершеннолетних будут работать в Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД». Ребята будут работать помощниками дежурных по вокзалу в 70 городах страны, помогая пассажирам ориентироваться в пространстве вокзала. Еще 600 школьников будут работать в Лицеях РЖД, занимаясь подготовкой и благоустройством своих учебных заведений к новому учебному году.

Напомним, с 1 сентября вступил в силу Федеральный закон от 07.04.2025 г. № 63-ФЗ, О внесении изменения в статью 268 Трудового кодекса Российской Федерации. Новый закон снимает ограничения для трудоустройства подростков с 14 до 18 лет на работу в субботу и воскресенье. По новому закону продолжительность рабочей смены для несовершеннолетних не изменится. Для детей от 14 до 15 лет смена не должна превышать 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов. При совмещении работы с учёбой продолжительность смены сокращается для детей от 14 до 16 лет — до 2,5 часа, от 16 до 18 лет — до 4 часов. Рабочая неделя для подростков также не изменится: до 24 часов для детей до 16 лет и до 35 часов для подростков 16–18 лет.

Трудовые отряды подростков — направление движения Российских студенческих отрядов в регионе, объединяющее студентов и школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Здесь ребята получают первый трудовой опыт в качестве аниматоров, работников пришкольных лагерей, помощников дежурных по залу на железнодорожных вокзалах, а также на благоустройстве муниципальных территорий, на объектах сферы торговли, в сельскохозяйственном, сервисном, строительном направлениях, в медицинских организациях. Подростков трудоустраивают по срочному трудовому договору в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Ева Земляная