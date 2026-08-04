Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 августа 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.08.2026 10:00 до 17:00

Вырицкое ТУ:

д. Малые Слудицы.

 

05.08.2026 09.00 до 18.00

Вырицкое ТУ

д. Новинка

п Новинка

д Озерешно

д Ольховец

д Чаща

п Чаща

д Кремено

д Воцко

д Нестерково

д Тарасино

п Дальний

х Загуляево

д Ракитино массив Новинка

 

05.08.2026 в период с10:00 до 17:00 на 2-3 часа

Коммунарское ТУ

г Коммунар ул. Антропшинская

 

05.08.2026 09.00 до 18.00

Пудостьское ТУ

д Черново

тер. СНТ Лесное (Черново)  