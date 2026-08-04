Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 августа 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.08.2026 10:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
д. Малые Слудицы.
05.08.2026 09.00 до 18.00
Вырицкое ТУ
д. Новинка
п Новинка
д Озерешно
д Ольховец
д Чаща
п Чаща
д Кремено
д Воцко
д Нестерково
д Тарасино
п Дальний
х Загуляево
д Ракитино массив Новинка
05.08.2026 в период с10:00 до 17:00 на 2-3 часа
Коммунарское ТУ
г Коммунар ул. Антропшинская
05.08.2026 09.00 до 18.00
Пудостьское ТУ
д Черново
тер. СНТ Лесное (Черново)
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