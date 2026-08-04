В Ленобласти запущена горячая линия и штаб помощи для селлеров Вайлдберриз

«Как и обещал, в Ленобласти заработала горячая линия и штаб помощи пострадавшим селлерам Вайлдберриз.

Звонки принимаются по телефону 8-800-302-0-813.

Прошло первое заседание оперативного штаба. Определяем схему взаимодействия с Вайлдберриз, координируем действия региона и маркетплейса. Задача — чтобы каждый пострадавший предприниматель понимал алгоритм: куда обращаться, какие документы готовить, в какие сроки и какую поддержку получит.

Параллельно разворачиваем финансовую помощь. Из уставного капитала региональной микрокредитной компании выделены первые 100 миллионов рублей на льготные займы. Деньги на счетах есть, они целевые. Средства пойдут на пополнение оборотных средств, восстановление товарных позиций. Ставка льготная, оформление ускоренное.

Предусмотрели и случаи, когда у пострадавших недостаточно обеспечения: до 30% сделки будут обеспечены поручительством региональной гарантийной организации.

Также прорабатываем совместные программы с крупнейшими банками.

Областные структуры поддержки уже начали предоставлять кредитные каникулы — отсрочку на шесть месяцев тем, кто ранее брал займы. Это первая мера, которую можно было запустить оперативно».