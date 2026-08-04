Стена династий «Станции на 63-й версте»

«Поезд памяти» прибыл на 63-ю версту 2 августа ровно в 11 часов. Музейный двор встречал гостей идеальным порядком и цветущими палисадниками, где запах флоксов кружил голову. Торжественное открытие с музыкой, песнями и танцами, барышнями в исторических костюмах и чаем из самовара пришлось по душе многочисленным участникам праздника.

К Дню железнодорожника на территории «Станции на 63-й версте» из снимков, которые прислали люди из разных городов и поселков, выросла «Стена династий» под открытым небом, а железнодорожная платформа стала местом встречи людей, историй и воспоминаний. Многие пришли с детьми и внуками, с интересом искали на стендах знакомые лица.

Праздничную программу открытия выставки посетило свыше 60 человек, она собрала истории 14 семейных династий, в том числе жителей Гатчинского округа. На выставке представлены фотографии из семейных архивов, статьи и фоторепортажи из газеты «Гатчинская правда», лица нескольких поколений, истории труда, ответственности, наставничества и любви к дороге.

В основе концепции выставки «Железнодорожная династия» - идея о том, что каждый человек, когда-либо связанный с железной дорогой, является частью одной огромной профессиональной династии. Это не просто про кровные связи, а про общую судьбу, ответственность и служение делу, которое объединяет поколения.

Как отметили сотрудники музея, тема оказалась невероятно интересной и глубокой. Но особенно впечатляет, что в отрасли есть династии, ведущие свой отсчет с XIX века - со времен царской России.

Так, Константин Осипович Лишкевич (1894–1937) работал начальником станции Сиверская в 1931–1937 годах, был расстрелян, а потом реабилитирован. Его жена, оператор-телефонист, диспетчер Дарья Алексеевна Алексеева, из семьи железнодорожников, после войны трудилась на станции Сиверская до пенсии. Ее брат, железнодорожный мастер Алексей Алексеевич Алексеев, погиб в 1942 году.

Дежурный станции Сиверская Василий Федорович Орлов работал на железной дороге в 1947–1964 годах. На его глазах менялась вся отрасль.

Машинист паровоза Виктор Гаврилович Можаев трудился во Пскове, Гатчине и прифронтовой зоне с 1922 по 1960 год. Родина отметила его вклад в победу медалью «За оборону Ленинграда» и двумя медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а после войны – орденом Ленина и другими высокими государственными наградами. Его дочь, старший товарный кассир станции «Гатчина товарная» Генриетта Викторовна Можаева, работала на железной дороге с 1953 по 1987 год. Эта преемственность вызывает искреннее уважение и показывает, насколько прочны традиции в железнодорожном деле.

В праздничный день к традиционной экскурсии добавились добрые слова о тех, для кого железная дорога стала профессией, судьбой, семейной традицией и частью жизни.

Гостей ждал особый маршрут по станции - световые впечатления, дорожные послания, неожиданные остановки, а также старинный станционный буфет и другие маленькие сюрпризы, которые сделали этот путь незабываемым.

Как рассказал директор музея Олег Креер, выставка «Железнодорожные династии» в музее «Станция на 63-й версте» продолжит работу до 16 августа, после чего планируется организовать ее перемещение на другие культурно-массовые мероприятия.

Андрей Соколов