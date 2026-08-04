Фестиваль «Дым над водой» пройдет 5 сентября

Как отмечают организаторы фестиваля, «Дым над водой» возвращается уже в девятый раз. За эти годы фестиваль стал местом, где на одной сцене встречаются классика и рок, молодые музыканты и признанные артисты, неожиданные премьеры и любимые хиты. И этот год исключением не станет.

Более того, сюрпризов будет немало. Новые участники, новые творческие идеи и, конечно, та самая атмосфера, ради которой тысячи зрителей каждый год приезжают в Гатчину. Имена артистов и подробности программы будем раскрывать постепенно.

Напоминаем, что вход на фестиваль – свободный. Место проведения - Филькино озеро в Приоратском парке.