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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе в первый день июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

01.07.2026 с 10:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка,

д. Тихвинка.

 

01.07.2026 с 09:30 до 18:00

Таицкое ТУ:

п. Тайцы, ул. Большие Тайцы.

 

01.07.26 с 10:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (промзона).

 

01.07.26 с 09:30 до 18:00

Кобринское ТУ:

тер. СНТ Кобринское,

тер. СНТ Флора,

тер. СНТ Волна,

тер. СНТ Ягодка.