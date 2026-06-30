Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе в первый день июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
01.07.2026 с 10:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка,
д. Тихвинка.
01.07.2026 с 09:30 до 18:00
Таицкое ТУ:
п. Тайцы, ул. Большие Тайцы.
01.07.26 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (промзона).
01.07.26 с 09:30 до 18:00
Кобринское ТУ:
тер. СНТ Кобринское,
тер. СНТ Флора,
тер. СНТ Волна,
тер. СНТ Ягодка.
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