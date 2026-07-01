Александр Дрозденко встретился с участниками второго потока программы «Время героев»

Участники программы пройдут в регионе стажировку в рамках модуля «Региональное и муниципальное управление», посетят учреждения социальной сферы и дадут оценку мерам поддержки, которые регион предоставляет бойцам СВО.

«За каждым из них — боевой путь, высшее образование и серьёзный управленческий опыт. Эта программа — шанс продолжить служение Отечеству — уже в мирной жизни. Для кого-то — в совершенно новой сфере, где прежний опыт становится фундаментом, а не ограничением. Впереди у ребят — насыщенная программа: встречи с руководителями, выезды на социальные объекты региона, погружение в реальную работу. Главная цель — разобраться, как на практике повысить удовлетворённость участников СВО теми мерами поддержки, которые сегодня работают в регионе», — отметил глава региона.

В Ленинградской области: