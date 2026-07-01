Александр Дрозденко встретился с участниками второго потока программы «Время героев»
Губернатор Ленинградской области рассказал о визите 12 участников программы «Время героев» в Ленинградскую область в своем канале в MAX.
Участники программы пройдут в регионе стажировку в рамках модуля «Региональное и муниципальное управление», посетят учреждения социальной сферы и дадут оценку мерам поддержки, которые регион предоставляет бойцам СВО.
«За каждым из них — боевой путь, высшее образование и серьёзный управленческий опыт. Эта программа — шанс продолжить служение Отечеству — уже в мирной жизни. Для кого-то — в совершенно новой сфере, где прежний опыт становится фундаментом, а не ограничением. Впереди у ребят — насыщенная программа: встречи с руководителями, выезды на социальные объекты региона, погружение в реальную работу. Главная цель — разобраться, как на практике повысить удовлетворённость участников СВО теми мерами поддержки, которые сегодня работают в регионе», — отметил глава региона.
В Ленинградской области:
- Более 95 мер поддержки для участников СВО и около 60 — для их семей;
- Свыше 60% областного бюджета выделяем на социальную сферу;
- 17 гражданских профессий бойцы могут приобрести в Мультицентре социальной и трудовой интеграции — от веб-дизайна до операторов БПЛА;
- 1500 услуг в Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО: профпереподготовка, обучение, содействие в трудоустройстве.