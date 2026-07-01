День деревни – в Лампово

На празднике было много творческих подарков. На открытой сцене с живописным видом на деревенскую идиллию выступили коллективы из разных уголков Гатчинского округа.

Поздравить жителей деревни приехали уважаемые гости.

- С большим удовольствием приняла приглашение жителей деревни Лампово и приехала на праздник. Было весело, многолюдно и душевно – ведь здесь собралась большая дружная семья. У каждого человека есть дорогой сердцу уголок, своя малая родина. Лампово – место со своей славной историей и замечательными людьми, которые бережно относятся к истории деревни, сохраняют ее облик и традиции, – сказала депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Депутат вручила благодарственные письма активистам Лампово – тем, кто составляет ее гордость. Это Евгений Сергеевич Зобнин, Даниил Олегович Марков, Галина Александровна Крылова, Ольга Николаевна Борисова, Татьяна Данииловна Дроздова, Ирина Валерьяновна Седякова, Евпраксия Леонтьевна Лукашевич.

Татьяна Можаева