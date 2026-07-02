Навстречу взрослой жизни

В минувшую субботу лучшие представители молодёжи — настоящая гордость и интеллектуальный потенциал области — собрались на традиционном «Бале выпускников Ленинградской области». Это мероприятие проводится уже более десяти лет, и ежегодно приглашения на него получают те, кто проявил себя в учёбе, спорте или творчестве как в школах, так и в учреждениях среднего профессионального образования. В этот раз праздник на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге посетили более 3 тысяч выпускников в сопровождении около 200 педагогов.

С напутственным словом к ребятам обратился губернатор региона Александр Дрозденко. Он поделился личными воспоминаниями о своём выпускном и отметил, что школьные годы навсегда останутся в сердце каждого.

— Я хорошо помню свои эмоции в вашем возрасте — огромную радость, но и щемящую грусть от того, что беззаботная пора позади. Очень важно, чтобы, вступая во взрослую жизнь, вы не забывали тех, кто дал вам путёвку в неё: родителей, учителей, мастеров и наставников. И, конечно, помните о себе — рядом с вами десятки друзей и единомышленников, на которых можно положиться. Желаю вам здоровья и всегда помнить о разумном риске. Всё, что будет дальше, зависит только от вас, — подчеркнул глава региона.

Губернатор также напомнил, что Ленинградская область всегда ждёт своих выпускников обратно, даже если те уедут учиться в другие города. Для этого в регионе создаются комфортные условия труда, выплачиваются достойные зарплаты, развивается социальная инфраструктура — всё, чтобы жизнь здесь была счастливой и полноценной. Слова губернатора зал встретил бурными овациями.

Как оказалось, многие из них и так планируют вернуться в родные края после получения профессии.

— Планирую поступить в Петербург, на информационную безопасность. А после этого, наверное, можно уже приехать обратно в свой город, мне там нравится, а работать сейчас спокойно можно удалённо, — поделился своими планами на будущее выпускник из Гатчины Константин.

Конечно, праздник не обошёлся без музыки. Для зрителей выступили участница проекта «Голос. Дети» Елизавета Трофимова, певец Леонардо Хенер Мендоза и солисты Мариинского театра. Главным сюрпризом вечера стало появление певицы Юлии Савичевой. Под её хиты зал буквально ожил: многие ребята покинули свои места и вышли к сцене, чтобы закружиться в танце и сделать этот вечер по-настоящему ярким.

После праздничной концертной программы в БКЗ вся многотысячная делегация Ленинградской области переместилась на Дворцовую площадь и набережные Невы. Там областные выпускники по своим именным пригласительным билетам присоединились к общему празднику «Алые паруса», чтобы вместе со всей страной сделать первый шаг во взрослую жизнь.

Пока выпускники могут немного выдохнуть после сдачи всех ЕГЭ. Однако совсем скоро им предстоит сделать ещё один важный шаг — выбрать траекторию для своего дальнейшего образования.

Виктория Залепухина

Фото: max.ru/drozdenko_au_l