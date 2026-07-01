Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
02.07.2026 с 09:00 до 17:00
Гатчина
ул. Лейтенанта Шмидта д.9/5, к. 1; д.9/5, к. 2; ул.Чехова д.4, д.7 .
02.07.2026 с 09:00 до 17:00
Вырица
ул. Бакунина д.21-74; пер. Центральный д.1-6; пр-кт. Майский д.1-8; пер. Ивановский д.1-7; ул. Менделеева д.38-87; ул. Лазо д.1-20; пр-кт. Павловский д.3, 8, 10, 11; ул. К. Маркса д.3-9; ул. Румянцева д.1-37; Поликлиника (Котельная); Поликлиника.
02.07.2026 с 08:00 до 17:00
Кобрино
ул. Пушкинская б/н; ул. Центральная д.1Г, 5-12, 1б, 2Б; ул. Школьная б/н; ул. Мира б/н; ул. Некрасова б/н; ул. Торфяной б/н; Детский сад.
02.07.2026 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д Вайялово,
д Пегелево,
тер. ДНП Родник,
тер. СНТ Дача,
п Торфопредприятие,
д Кирлово.
02.07.2026 с 09:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
тер. СНТ Ольха(Тайцы),
тер. СНТ Лесное(Тайцы),
тер. СНТ Радуга(Тайцы),
тер. СНТ Мостовик(Тайцы),
тер. СНТ Тайга(Тайцы),
тер. СНТ Тайцы,
тер. СНТ Большие Тайцы,
тер. СНТ Тритон(Тайцы),
тер. СНТ Обуховец(Тайцы),
тер. СНТ Азимут(Тайцы) .
02.07.2026 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д Кезелево,
тер. СНТ Градостроитель(Педлино).
02.07.2026 с 09:30 до 18:00
Новосветское ТУ:
д. Сабры.
02.07.2026 с 09:30 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Новая (Елизаветинское с/п),
д. Шпаньково,
д. Вероланцы,
тер. СНТ Красная Нить.
02.07.2026 с 10:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
тер. СНТ Кобринское(Кобрино),
тер. СНТ Флора(Кобрино),
тер. СНТ Волна(Кобрино),
тер. СНТ Яблонька(Кобрино).