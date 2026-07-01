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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

02.07.2026 с 09:00 до 17:00

Гатчина             

ул. Лейтенанта Шмидта д.9/5, к. 1; д.9/5, к. 2; ул.Чехова д.4, д.7 .

 

02.07.2026 с 09:00 до 17:00

Вырица

ул. Бакунина д.21-74; пер. Центральный д.1-6; пр-кт. Майский д.1-8; пер. Ивановский д.1-7; ул. Менделеева д.38-87; ул. Лазо д.1-20; пр-кт. Павловский д.3, 8, 10, 11; ул. К. Маркса д.3-9; ул. Румянцева д.1-37; Поликлиника (Котельная); Поликлиника.       

 

02.07.2026 с 08:00 до 17:00

Кобрино

ул. Пушкинская б/н; ул. Центральная д.1Г, 5-12, 1б, 2Б; ул. Школьная б/н; ул. Мира б/н; ул. Некрасова б/н; ул. Торфяной б/н; Детский сад.

 

02.07.2026 с 09:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д Вайялово,

д Пегелево,

тер. ДНП Родник,

тер. СНТ Дача,

п Торфопредприятие,

д Кирлово.

 

02.07.2026 с 09:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

тер. СНТ Ольха(Тайцы),

тер. СНТ Лесное(Тайцы),

тер. СНТ Радуга(Тайцы),

тер. СНТ Мостовик(Тайцы),

тер. СНТ Тайга(Тайцы),

тер. СНТ Тайцы,

тер. СНТ Большие Тайцы,

тер. СНТ Тритон(Тайцы),

тер. СНТ Обуховец(Тайцы),

тер. СНТ Азимут(Тайцы) .

 

02.07.2026 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д Кезелево,

тер. СНТ Градостроитель(Педлино).

 

02.07.2026 с 09:30 до 18:00

Новосветское ТУ:

д. Сабры.

 

02.07.2026 с 09:30 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Новая (Елизаветинское с/п),

д. Шпаньково,

д. Вероланцы,

тер. СНТ Красная Нить.

 

02.07.2026 с 10:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

тер. СНТ Кобринское(Кобрино),

тер. СНТ Флора(Кобрино),

тер. СНТ Волна(Кобрино),

тер. СНТ Яблонька(Кобрино).