Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 июля

Креативно, насыщенно, разнообразно и очень позитивно – это всё про День молодежи в Гатчине. В этот раз энергия молодости вдохновляла и заряжала участников праздничной программы, организованной на территории общественного пространства «Аэропарк». Молодежная атмосфера царила здесь более четырех часов.