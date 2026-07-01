Ленобласть — Монголия: связь времен и поколений
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии Алексей Евсиков направил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко благодарность за участие аварийно-спасательной службы региона в первом этапе международной экспедиции по местам сражений на реке Халхин-Гол 1939 года.
Глава дипмиссии отметил высокий профессионализм, самоотверженность ленинградских спасателей, братское отношение к монгольским коллегам и пригласил к продолжению сотрудничества в следующем этапе поисков.
В мае 2026 года в Монголии прошёл первый этап международной поисковой экспедиции на местах сражений на Халхин-Голе и озере Буйр-Нур. В состав группы вошли сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, подведомственной региональному комитету правопорядка и безопасности. Главная цель — поиск останков советских воинов, числящихся пропавшими без вести.
В течение двух недель наши специалисты вели работы с использованием современного оборудования: телеуправляемого подводного аппарата, гидролокатора бокового обзора и водолазного снаряжения.
Поисковики обследовали 24 квадратных километра акватории, обнаружили останки 75 бойцов Красной армии, личности 16 из них уже установлены.
Мероприятие проходило под руководством Фонда «Связь времён и поколений» при поддержке Посольства России в Монголии, Минобороны России и Монголии, Погранслужбы и МЧС Монголии, Поискового движения России и РАН.