Ленобласть — Монголия: связь времен и поколений

Глава дипмиссии отметил высокий профессионализм, самоотверженность ленинградских спасателей, братское отношение к монгольским коллегам и пригласил к продолжению сотрудничества в следующем этапе поисков.

В мае 2026 года в Монголии прошёл первый этап международной поисковой экспедиции на местах сражений на Халхин-Голе и озере Буйр-Нур. В состав группы вошли сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, подведомственной региональному комитету правопорядка и безопасности. Главная цель — поиск останков советских воинов, числящихся пропавшими без вести.

В течение двух недель наши специалисты вели работы с использованием современного оборудования: телеуправляемого подводного аппарата, гидролокатора бокового обзора и водолазного снаряжения.

Поисковики обследовали 24 квадратных километра акватории, обнаружили останки 75 бойцов Красной армии, личности 16 из них уже установлены.

Мероприятие проходило под руководством Фонда «Связь времён и поколений» при поддержке Посольства России в Монголии, Минобороны России и Монголии, Погранслужбы и МЧС Монголии, Поискового движения России и РАН.