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Ленобласть — Монголия: связь времен и поколений

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии Алексей Евсиков направил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко благодарность за участие аварийно-спасательной службы региона в первом этапе международной экспедиции по местам сражений на реке Халхин-Гол 1939 года.

Рубрики:  Общество

Глава дипмиссии отметил высокий профессионализм, самоотверженность ленинградских спасателей, братское отношение к монгольским коллегам и пригласил к продолжению сотрудничества в следующем этапе поисков. 

В мае 2026 года в Монголии прошёл первый этап международной поисковой экспедиции на местах сражений на Халхин-Голе и озере Буйр-Нур. В состав группы вошли сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, подведомственной региональному комитету правопорядка и безопасности. Главная цель — поиск останков советских воинов, числящихся пропавшими без вести. 

В течение двух недель наши специалисты вели работы с использованием современного оборудования: телеуправляемого подводного аппарата, гидролокатора бокового обзора и водолазного снаряжения. 

Поисковики обследовали 24 квадратных километра акватории, обнаружили останки 75 бойцов Красной армии, личности 16 из них уже установлены. 

Мероприятие проходило под руководством Фонда «Связь времён и поколений» при поддержке Посольства России в Монголии, Минобороны России и Монголии, Погранслужбы и МЧС Монголии, Поискового движения России и РАН.

 