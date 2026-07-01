Реставрация как диалог времён

«Есть у нас в Ленинградской области свои хранители времени — реставраторы. Они слышат камень и дерево, возвращают красоту из-под вековой пыли. Без них соборы — в лесах, мемориалы — в забвении. Они связывают эпохи. Сегодня их профессиональный праздник.

В Ленинградской области трудятся более 200 аттестованных реставраторов, и к нам приходит молодёжь — в этом году 10 выпускников профильных вузов пополнили наши мастерские.

В регионе около 5 тысяч объектов культурного наследия в разных статусах, из них примерно 3 тысячи внесены в официальный реестр. И огромное количество памятников — от древних храмов и дворянских усадеб до мемориалов воинской славы — требует реставрации. Нагрузка колоссальная, но мы не останавливаемся. Например, усадьба Елисеевых в Белогорке была в аварийном состоянии более 20 лет — сегодня там кипит работа, и уже к концу года объект откроется для посетителей.

Сегодня масштабная реставрация идёт на десятках объектов. В Гатчине открытие двора Кухонного каре знаменует завершение работ по восстановлению фасадов Гатчинского дворца, которые продолжались более 10 лет. Завершаются работы на Водонапорной башне в Приоратском парке — там появится смотровая площадка. В Выборге освобождается от лесов Кордегардия, там, к слову, при расчистке стен обнаружили уникальную кладку XVIII века, которую теперь бережно сохраняют. В Старой Ладоге началась реставрация Тайничной башни и Святых Ворот. На «Дороге жизни» стартовала реновация мемориалов. И это, не считая десятков других усадеб, храмов и крепостей.

В планах — восстановление не менее 29 зданий-памятников с привлечением частных инвесторов.

С праздником, дорогие друзья! Спасибо за Ваш труд, терпение, душу, вложенную в каждый камень, в каждую фреску», — обратился глава региона.