За «мусор из машины» будут больно бить рублём

Инициаторами законопроекта стали депутаты-единороссы Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников. По мнению парламентариев, действующие санкции не выполняют сдерживающей функции: стоимость легальной утилизации отходов и последующего восстановления нарушенных земель существенно превышает размеры нынешних штрафов. В результате нарушителям зачастую выгоднее заплатить небольшой штраф, чем действовать в рамках закона.

Статистика, предоставленная комитетом государственного экологического надзора, подтверждает остроту проблемы. В 2025 году было рассмотрено 811 материалов, зафиксированных с помощью видеокамер, а общая сумма наложенных штрафов составила 16,8 млн рублей. Уже за первые пять месяцев 2026 года выявлено 320 нарушений, по которым наложено штрафов на 7 млн рублей. При этом, несмотря на активную работу надзорных органов, включая рейдовые мероприятия и автоматическую фиксацию, количество нарушений остается стабильно высоким.

Предлагаемые изменения затрагивают все категории нарушителей: физических, должностных и юридических лиц – и дифференцируются в зависимости от тяжести проступка. Так, за обычный сброс отходов вне мест накопления планируется установить следующие размеры штрафов: для граждан – от 20 до 30 тысяч (сейчас – 10–15 тысяч), для должностных лиц – от 40 до 60 тысяч (сейчас – 20–30 тысяч), для юридических лиц – от 60 до 100 тысяч рублей (сейчас – 30–50 тысяч).

Если нарушение совершено с использованием грузовых машин, прицепов, тракторов или другой самоходной техники, санкции будут еще строже: для граждан – от 40 до 60 тысяч рублей (вместо 20–30 тысяч), для должностных лиц – от 80 до 120 тысяч (вместо 40–60 тысяч), для юридических лиц – от 120 до 200 тысяч рублей (вместо 60–100 тысяч).

Особое внимание в законопроекте уделено повторным нарушениям: за них штрафы также предлагается удвоить. Максимально жесткие санкции предусмотрены для случаев, когда повторное нарушение совершено с применением грузового транспорта или самоходной техники. Таким образом, инициатива направлена на то, чтобы радикально повысить финансовую ответственность за экологические правонарушения: максимальный штраф для граждан должен вырасти до 140 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч, а для организаций – до 400 тысяч рублей.

Депутаты единогласно поддержали законопроект, предложенный коллегами. Теперь документ будет направлен в Госдуму РФ для дальнейшего рассмотрения.