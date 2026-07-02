Дефицит витаминов: эпидемия XXI века или маркетинговый миф?

Давайте разберемся, опираясь на данные клинических исследований.

Настоящий лидер дефицитов - витамин D.

Факты:

- В России, по данным различных исследований, дефицит витамина D выявляется у 60-80% населения, особенно в зимний период.

- Группы риска: люди с темной кожей, пожилые, жители северных широт, лица с ограниченным пребыванием на солнце

- Последствия: остеопороз, повышенный риск переломов, возможная связь с аутоиммунными заболеваниями и депрессией

Дефицит витамина B12 встречается:

- Веганы и вегетарианцы находятся в группе высокого риска.

- Пациенты после бариатрических операций, с заболеваниями ЖКТ, принимающие метформин или ингибиторы протонной помпы.

Витамин В12 можно встретить даже в детских хлопьях для завтрака, им обогащают большинство продуктов.

- Железодефицитная анемия остается одной из самых распространенных нутритивных глобальных проблем, особенно среди женщин репродуктивного возраста.

- Фолиевая кислота: дефицит критичен для беременных (риск дефектов нервной трубки), но благодаря фортификации продуктов проблема снизилась в развитых странах

Для большинства других витаминов (A, C, E, K, большинство витаминов группы B) массовый дефицит в развитых странах не подтверждается крупными эпидемиологическими исследованиями при условии сбалансированного питания.

Что продает индустрия добавок?

1. "Страховка от всего" - идея, что мультивитамины защитят от всех болезней

2. Детоксикация и "очищение"- псевдонаучные концепции без доказательной базы

3. Индивидуальные "протоколы" на основе сомнительных тестов (например, "анализ волос на микроэлементы")

4. Мегадозы витаминов с заявлениями о "суперэффективности"

Крупные мета-анализы показывают:

- Мультивитамины не снижают общую смертность у здоровых взрослых людей

- Нет убедительных доказательств, что рутинный прием мультивитаминов предотвращает сердечно-сосудистые заболевания или рак у лиц без установленных дефицитов

- В некоторых случаях высокие дозы могут быть вредны:

- Избыток витамина A связан с повышенным риском переломов и тератогенностью;

- Высокие дозы витамина E ассоциированы с ростом смертности в некоторых исследованиях;

- Избыток железа у мужчин и постменопаузальных женщин может повышать оксидативный стресс.

В витаминотерапии нуждаются определённые группы лиц, кому необходимо после лабораторного подтверждения назначить прием витаминов. Какая категория лиц в группе риска?

Женщины детородного возраста (особенно планирующие беременность), беременные необходимо проверить уровень фолиевая кислота, железо, витамин D, йод.

Грудные дети, дети - железо, витамин D, йод.

Пожилые (>65 лет) - Витамин D, B12, кальций, железо.

Веганы/вегетарианцы- B12, железо, цинк, омега-3.К этой же группе можно отнести другие причины алиментарного дефицита- это жесткие диеты, монодиеты, и расстройства пищевого поведения такие как анорексия, булимия. К большому прискорбию жертвами становятся молодые растущие организмы, которые особенно нуждаются в нутриентах.

Пациенты после бариатрической хирургии B12, железо, кальций, D и ряд других витаминов и микроэлементов.

Люди с подтвержденным лабораторным дефицитом, с необходимостью исключить дефицит, связанный с дефицитом поступления с продуктами питания, поскольку могут быть вызванные заболеванием - чаще всего проблемами ЖКТ.

Жители северных широт и крупных мегаполисов нуждаются в идентифицирование недостатка витамина Д с дальнейшей заместительной терапии.

Практические рекомендации врача

1. Не принимайте добавки "на всякий случай"

Рутинный прием мультивитаминов здоровыми людьми с разнообразным питанием не имеет доказанных преимуществ и может создавать ложное чувство безопасности, отвлекая от действительно важных факторов здоровья: физической активности, качества сна, управления стрессом, отказа от курения.

2. Приоритет - еда, а не таблетки.

«Пусть пища будет вашим лекарством, а не лекарство - вашей пищей» - сказал Гиппократ более 2500 лет назад.

Нутриенты из пищи усваиваются лучше и работают синергически. Примеры:

- Витамин C из цитрусовых + биофлавоноиды

- Железо из мяса + гемовая форма с высокой биодоступностью

- Витамин D из жирной рыбы + омега-3

3. Лабораторная диагностика должна быть первичной, а не покупка в маркетплейсах.

4. Остерегайтесь высоких доз

Больше ≠ лучше. Для большинства витаминов существует верхний допустимый предел потребления (UL), превышение которого может быть токсичным.

5. Индивидуальный подход, учитывайте:

- Возраст, пол, физиологическое состояние

- Хронические заболевания и лекарства

- Диетические предпочтения и ограничения

- Географическое положение и образ жизни

Дефицит витаминов - не миф, но и не эпидемия.

Реальность находится посередине:

- Определенные группы населения действительно имеют высокий риск специфических дефицитов (витамин D, B12, железо …)

-Массовый прием мультивитаминов здоровыми людьми не имеет убедительной доказательной базы

- Маркетинг часто преувеличивает риски и обещает невозможное

- Рациональный подход: скрининг групп риска, при подтвержденных дефицитах, приоритет качественного питания

Золотое правило - если вы здоровы, питаетесь разнообразно и не входите в группы риска — скорее всего, вам не нужны добавки. Если есть сомнения - проконсультируйтесь с врачом и сдайте анализы, прежде чем начинать прием.