Дефицит витаминов: эпидемия XXI века или маркетинговый миф?
Витаминные добавки стали одним из самых быстрорастущих сегментов рынка здоровья. По данным исследований, глобальный рынок витаминов и пищевых добавок достиг миллиардов долларов в 2023 году и продолжает расти. Но действительно ли мы сталкиваемся с массовой "эпидемией" дефицита витаминов, или это искусственно созданный страх, эксплуатируемый маркетологами? Ответ дает Ульяна Махова, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета.
Давайте разберемся, опираясь на данные клинических исследований.
Настоящий лидер дефицитов - витамин D.
Факты:
- В России, по данным различных исследований, дефицит витамина D выявляется у 60-80% населения, особенно в зимний период.
- Группы риска: люди с темной кожей, пожилые, жители северных широт, лица с ограниченным пребыванием на солнце
- Последствия: остеопороз, повышенный риск переломов, возможная связь с аутоиммунными заболеваниями и депрессией
Дефицит витамина B12 встречается:
- Веганы и вегетарианцы находятся в группе высокого риска.
- Пациенты после бариатрических операций, с заболеваниями ЖКТ, принимающие метформин или ингибиторы протонной помпы.
Витамин В12 можно встретить даже в детских хлопьях для завтрака, им обогащают большинство продуктов.
- Железодефицитная анемия остается одной из самых распространенных нутритивных глобальных проблем, особенно среди женщин репродуктивного возраста.
- Фолиевая кислота: дефицит критичен для беременных (риск дефектов нервной трубки), но благодаря фортификации продуктов проблема снизилась в развитых странах
Для большинства других витаминов (A, C, E, K, большинство витаминов группы B) массовый дефицит в развитых странах не подтверждается крупными эпидемиологическими исследованиями при условии сбалансированного питания.
Что продает индустрия добавок?
1. "Страховка от всего" - идея, что мультивитамины защитят от всех болезней
2. Детоксикация и "очищение"- псевдонаучные концепции без доказательной базы
3. Индивидуальные "протоколы" на основе сомнительных тестов (например, "анализ волос на микроэлементы")
4. Мегадозы витаминов с заявлениями о "суперэффективности"
Крупные мета-анализы показывают:
- Мультивитамины не снижают общую смертность у здоровых взрослых людей
- Нет убедительных доказательств, что рутинный прием мультивитаминов предотвращает сердечно-сосудистые заболевания или рак у лиц без установленных дефицитов
- В некоторых случаях высокие дозы могут быть вредны:
- Избыток витамина A связан с повышенным риском переломов и тератогенностью;
- Высокие дозы витамина E ассоциированы с ростом смертности в некоторых исследованиях;
- Избыток железа у мужчин и постменопаузальных женщин может повышать оксидативный стресс.
В витаминотерапии нуждаются определённые группы лиц, кому необходимо после лабораторного подтверждения назначить прием витаминов. Какая категория лиц в группе риска?
Женщины детородного возраста (особенно планирующие беременность), беременные необходимо проверить уровень фолиевая кислота, железо, витамин D, йод.
Грудные дети, дети - железо, витамин D, йод.
Пожилые (>65 лет) - Витамин D, B12, кальций, железо.
Веганы/вегетарианцы- B12, железо, цинк, омега-3.К этой же группе можно отнести другие причины алиментарного дефицита- это жесткие диеты, монодиеты, и расстройства пищевого поведения такие как анорексия, булимия. К большому прискорбию жертвами становятся молодые растущие организмы, которые особенно нуждаются в нутриентах.
Пациенты после бариатрической хирургии B12, железо, кальций, D и ряд других витаминов и микроэлементов.
Люди с подтвержденным лабораторным дефицитом, с необходимостью исключить дефицит, связанный с дефицитом поступления с продуктами питания, поскольку могут быть вызванные заболеванием - чаще всего проблемами ЖКТ.
Жители северных широт и крупных мегаполисов нуждаются в идентифицирование недостатка витамина Д с дальнейшей заместительной терапии.
Практические рекомендации врача
1. Не принимайте добавки "на всякий случай"
Рутинный прием мультивитаминов здоровыми людьми с разнообразным питанием не имеет доказанных преимуществ и может создавать ложное чувство безопасности, отвлекая от действительно важных факторов здоровья: физической активности, качества сна, управления стрессом, отказа от курения.
2. Приоритет - еда, а не таблетки.
«Пусть пища будет вашим лекарством, а не лекарство - вашей пищей» - сказал Гиппократ более 2500 лет назад.
Нутриенты из пищи усваиваются лучше и работают синергически. Примеры:
- Витамин C из цитрусовых + биофлавоноиды
- Железо из мяса + гемовая форма с высокой биодоступностью
- Витамин D из жирной рыбы + омега-3
3. Лабораторная диагностика должна быть первичной, а не покупка в маркетплейсах.
4. Остерегайтесь высоких доз
Больше ≠ лучше. Для большинства витаминов существует верхний допустимый предел потребления (UL), превышение которого может быть токсичным.
5. Индивидуальный подход, учитывайте:
- Возраст, пол, физиологическое состояние
- Хронические заболевания и лекарства
- Диетические предпочтения и ограничения
- Географическое положение и образ жизни
Дефицит витаминов - не миф, но и не эпидемия.
Реальность находится посередине:
- Определенные группы населения действительно имеют высокий риск специфических дефицитов (витамин D, B12, железо …)
-Массовый прием мультивитаминов здоровыми людьми не имеет убедительной доказательной базы
- Маркетинг часто преувеличивает риски и обещает невозможное
- Рациональный подход: скрининг групп риска, при подтвержденных дефицитах, приоритет качественного питания
Золотое правило - если вы здоровы, питаетесь разнообразно и не входите в группы риска — скорее всего, вам не нужны добавки. Если есть сомнения - проконсультируйтесь с врачом и сдайте анализы, прежде чем начинать прием.