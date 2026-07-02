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Льготные тарифы на электроэнергию продлили

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области решили продлить действие льготных тарифов на электроэнергию до 31 декабря 2026 года. Ранее закон предусматривал действие льгот только до 1 октября, и корректировка документа позволила не допустить перерыва в предоставлении этой социально значимой меры поддержки.

Рубрики:  Общество

Инициаторами поправок выступили депутаты-единороссы Саяд Алиев, Сергей Бебенин, Михаил Коломыцев и Дмитрий Рытов. Законопроект был разработан во исполнение поручения губернатора. Документ приняли сразу в трех чтениях, он вступит в силу со дня официального опубликования.

Ключевой причиной своевременной корректировки сроков стала необходимость избежать временного разрыва в предоставлении льготы. Полномочия депутатов действующего созыва истекают в сентябре, и перерыв в действии льготного режима мог оказаться особенно болезненным для граждан: в начале отопительного сезона потребление электроэнергии традиционно возрастает, и отсутствие поддержки привело бы к заметному росту финансовой нагрузки на семьи.

Как отметил председатель постоянной профильной комиссии по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев, вопрос детально прорабатывался совместно с комитетом по тарифам и ценовой политике, а также с гарантирующими поставщиками. В результате была разработана специальная инструкция для жителей: она разъясняет порядок обращения за льготой и перечень необходимых документов. В ближайшее время комитет по местному самоуправлению доведет этот порядок до всех муниципалитетов региона, чтобы информация стала максимально доступной для граждан.