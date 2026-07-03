Ленобласть подтвердила статус «Региона добрых дел»

«Добрые дела не требуют громких слов, но им точно нужна поддержка.

Ленинградская область в четвёртый раз стала победителем Всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Наш регион вошёл в число 30 лучших среди 64 участников и получит федеральную субсидию на развитие добровольчества.

Эти средства направим на развитие пяти Добро.Центров: в Кудрово, Всеволожске, Сосновом Бору, Лодейном Поле и Пикалёво. Запустим новые программы для школьников, молодёжи и серебряных волонтёров, подготовим экспертов для муниципальных команд. Всего проект охватит более 20 тысяч жителей Ленобласти.

Уверен, что сила нашего региона — в людях. В тех, кто готов откликнуться, поддержать и взять на себя ответственность. Именно поэтому особенно важно, чтобы в каждом районе было место, где можно найти единомышленников и воплотить свою инициативу в жизнь.

Спасибо нашим волонтёрам, наставникам и всем неравнодушным ленинградцам. Эта победа прежде всего ваша. А задача Правительства Ленобласти — и дальше создавать условия, чтобы добрых дел становилось больше», — отметил Александр Дрозденко в своем канале в Max.