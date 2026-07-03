Ленобласть подтвердила статус «Региона добрых дел»
Ленинградская область вновь вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Территория стала одной из 30 лучших среди 64 участников. По итогам отбора область получит федеральную субсидию на развитие добровольческого движения.
«Добрые дела не требуют громких слов, но им точно нужна поддержка.
Ленинградская область в четвёртый раз стала победителем Всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Наш регион вошёл в число 30 лучших среди 64 участников и получит федеральную субсидию на развитие добровольчества.
Эти средства направим на развитие пяти Добро.Центров: в Кудрово, Всеволожске, Сосновом Бору, Лодейном Поле и Пикалёво. Запустим новые программы для школьников, молодёжи и серебряных волонтёров, подготовим экспертов для муниципальных команд. Всего проект охватит более 20 тысяч жителей Ленобласти.
Уверен, что сила нашего региона — в людях. В тех, кто готов откликнуться, поддержать и взять на себя ответственность. Именно поэтому особенно важно, чтобы в каждом районе было место, где можно найти единомышленников и воплотить свою инициативу в жизнь.
Спасибо нашим волонтёрам, наставникам и всем неравнодушным ленинградцам. Эта победа прежде всего ваша. А задача Правительства Ленобласти — и дальше создавать условия, чтобы добрых дел становилось больше», — отметил Александр Дрозденко в своем канале в Max.