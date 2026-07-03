Коммунарские спортсменки – серебряные призёры

В Санкт-Петербурге на стадионе «Приморец» проходил традиционный старт «Жажда скорости». Анна Зинякова приняла участие на дистанции 1000 м в возрастной категории 2012–2014 г. р. и заняла 2 место!

В поселке Сиверский в рамках XIII Фестиваля «Орленок, орленок, взлети выше солнца» прошел 11-й патриотический пробег, в котором Анастасия Красавцева приняла участие на дистанции 2 км в возрастной категории 2011–2014 г. р. Она заняла 2 место!

Поздравляем спортсменок и их тренеров-преподавателей М.М. Никитину и В.Н. Сергачева с достойными результатами.