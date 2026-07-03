Пособие выпускникам-сиротам повысят

Ключевым нововведением стало многократное увеличение размера единовременного денежного пособия для выпускников ряда образовательных и социальных учреждений. Если ранее выплата составляла 500 рублей, то теперь ее размер вырос до 4059 рублей.

Право на получение повышенного пособия получат выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа; молодые люди, завершившие очное обучение по основным профессиональным образовательным программам за счет областного или местных бюджетов; выпускники программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, обучавшиеся очно за счет бюджетных средств; воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как поясняется в финансово экономическом обосновании к законопроекту, новый размер пособия рассчитан по аналогии с нормативной базой Санкт- Петербурга и соответствует трехкратному размеру государственной социальной стипендии.