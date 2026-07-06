Более 50 ТОС в Ленобласти регистрируют юрлица и готовятся выйти на грантовый конкурс

Соседи объединяются, чтобы привлекать средства на развитие своих поселений. Четыре проекта ТОС уже получили #грантГубернатораЛО на благоустройство родника, общественных пространств и придомовых территорий. Общая сумма поддержки — более 5,3 млн рублей. Как сейчас реализуются проекты — смотрите в сюжете.

Всего в ресурсные центры поступило 55 заявок на создание ТОС, 11 ТОС уже зарегистрированы как юридические лица, ещё 6 организаций находятся в процессе регистрации в Минюсте. Больше всего заявок — в Гатчинском округе, Волосовском, Ломоносовском и Тосненском районах.

«Тема для нас приоритетная, особенно в период муниципальной реформы. ТОСы помогут собирать и продвигать местные инициативы, а главное — получать на них финансирование. Работу по поддержке ТОС продолжаем», — отметил на аппаратном совещании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С марта 2026 года в Ленинградской области действует система мер поддержки ТОС: увеличен размер грантов на конкурсе для НКО, введена бесплатная помощь с регистрацией, бухгалтерией, отчётностью и подготовкой проектной документации в ресурсных центрах.