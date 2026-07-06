Что взять в лес и как не заблудиться

Как правильно одеваться для похода в лес с точки зрения безопасности?

Многие считают, что поход в лес — это обычная прогулка, не требующая специальной подготовки. Однако даже несколько часов в природной среде могут превратиться в испытание, если человек одет неправильно. Прежде всего одежда должна защищать от трёх основных угроз: насекомых, травм и переохлаждения.

Оптимальным считается следующий комплект из брюк, рубашки или куртки с длинным рукавом и капюшоном или шапки, высокой закрытой обуви с нескользящей подошвой.

Распространённая ошибка — поход в лес в шортах, майке и лёгких кроссовках. Такая одежда увеличивает риск укусов клещей, царапин, порезов и контакта с ядовитыми растениями.

С точки зрения безопасности особенно важен цвет одежды. Многие выбирают камуфляж или тёмные оттенки, однако в случае поисково-спасательной операции такая одежда значительно затрудняет обнаружение человека. Лучше использовать яркие цвета — красный, оранжевый, жёлтый одежду со светоотражающими элементами.

Не менее важно иметь с собой:

полностью заряженный телефон, при походах в местность с ограничением работы сотовой связи у группы должен быть спутниковый телефон;

внешний аккумулятор, в идеале с возможностью механической подзарядки или за счет солнечной энергии;

запас питьевой воды;

свисток;

компас;

небольшой фонарь;

индивидуальную аптечку первой помощи с необходимыми средствами на случай непредвиденных травм как перчатки медицинские, бинты, стерильные салфетки, жгут кровоостанавливающий, спасательное покрывало и личными лекарственными препаратами, подобранными в зависимости от длительности прогулки или похода.

Даже во время короткой прогулки эти предметы могут сыграть решающую роль в случае непредвиденных обстоятельств и травм. Как оказать первую помощь пострадавшим в различных ситуациях, правильному использованию средств из аптечки первой помощи можно изучить на специальных курсах, например, в Пироговском университете.

Основные правила поведения в лесу

Большинство случаев потери людей в лесу связано не со сложными природными условиями, а с переоценкой собственных возможностей.

Планируя даже простую прогулку, изучите внимательно карту местности, ближайшие населенные пункты, водные объекты. Перед выходом необходимо сообщить родственникам или знакомым о маршруте, предполагаемых местах стоянок, ориентировочном времени выхода на связь и возвращения. О маршруте также необходимо информировать территориальные органы МЧС России.

Находясь в лесу, не стоит уходить далеко от спутников без предупреждения. Многие потерявшиеся рассказывают, что отошли всего на несколько минут за грибами или ягодами.

Если человек понял, что заблудился, специалисты рекомендуют остановиться и оценить обстановку. Поисковым группам гораздо проще найти неподвижного человека, чем того, кто продолжает перемещаться. В случаях вынужденного длительного нахождения в лесу первоочередным вопросом является также защита от переохлаждения.

Алгоритм действий следующий:

Успокоиться. Попытаться определить своё местоположение. Связаться со спасателями по номеру 112. Сообщить максимально точные сведения о себе и окружающей местности. По возможности оставаться на одном месте. Быть готовым к оказанию себе первой помощи в случае травм и переохлаждения.

Если связь отсутствует, полезно периодически подавать звуковые сигналы свистком. Звук свистка распространяется дальше человеческого голоса и требует меньших затрат энергии.

Как правильно питаться, если потерялся и помощь придёт не сразу?

Оказавшись в лесу, многие начинают беспокоиться о еде. На практике в первые сутки гораздо большую опасность представляют обезвоживание, переохлаждение или перегрев, чем отсутствие пищи. Здоровый взрослый человек способен прожить без еды значительно дольше, чем без воды. Поэтому приоритетом должно стать сохранение жидкости в организме.

В условиях ожидания помощи рекомендуется: избегать лишней физической активности без необходимости и экономно использовать имеющиеся продукты небольшими порциями через определённые промежутки времени, растянув запас на максимальное количество дней.

При планировании похода в лес, например, за грибами необходимо предусмотреть возможность наличия в кармане или рюкзаке средств для фильтрации, кипячения или других способов обеззараживания воды.

Главное правило - не употреблять в пищу малознакомые растения и грибы из-за высокого риска отравлений и аллергических реакций.

Главное правило выживания

В фильмах и книгах часто создаётся впечатление, что главная задача потерявшегося человека — добыть еду. На практике приоритеты совершенно другие.

В условиях леса последовательность угроз выглядит следующим образом:

Травмы и кровотечения. Паника и потеря ориентировки. Переохлаждение или перегрев. Обезвоживание. Недостаток пищи.

Поэтому значение для человека, оказавшегося в лесу приобретают умение оказать первую помощь, сохранение сил, оставаться заметным для спасателей, поддержание связи и предупреждение необдуманных действий.