Александр Дрозденко: «Пик топливного кризиса в Ленинградской области прошёл»

По итогам встречи губернатор сообщил:

«Разговор получился серьезным, но подтвердил главное: поставщики топлива высказывают осторожный оптимизм. Пик топливного кризиса в Ленинградской области прошёл.

Хочу отметить работу нефтяных компаний. Несмотря на беспрецедентное давление они смогли удержать систему от сбоя, перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки для приоритетных потребителей — экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства.

Из 359 АЗС, действующих в области, временно приостановили работу 65 станций. Это связано исключительно с экономическими факторами: ростом цен на бирже и ограничениями мелкооптовых закупок у независимых сетей. На заправках крупных нефтяных компаний топливо присутствует.

Поэтапно снимаются и ограничения: ряд компаний — «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» — убирают лимиты.

Лимиты отпуска топлива были необходимой мерой для борьбы со спекулятивным спросом и перекупщиками. Важно, что в Ленинградской области не вводились никакие системные ограничения - система «чёт/нечет», QR-коды или другие модели, мы смогли пройти острую фазу без таких решений.

Благодарю руководителей предприятий за предоставленную достоверную отчетность по остаткам. Оперативный штаб ежедневно анализирует эти данные. Самая сложная обстановка сохраняется в Лодейнопольском и Подпорожском районах — попросил крупные компании «взять на буксир» местные АЗС и снабжать их топливом, чтобы наши жители могли спокойно заправляться.

Начинается уборочная кампания и заготовка кормов. Рассчитываю, что совместная работа с Минэнерго России позволит пройти этот период без дефицита. Наша следующая задача — сформировать необходимый запас жидкого топлива к началу отопительного сезона для котельных, не подключенных к газу.

Ситуация с топливообеспечением в регионе остается стабильной и полностью контролируется правительством".