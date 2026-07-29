Строительство социальных объектов – под контролем

В детском саду на 180 мест в массиве «Ижора» в Коммунаре готовность внутренних инженерных сетей и благоустройства –

96 %. Сейчас здесь продолжаются внутренние отделочные работы и прокладка инженерных сетей, собрана и размещена мебель на первых двух этажах, приступил к работе клининг. Ввод объекта намечен на конец августа, завершить все работы планируется до 1 сентября.

В селе Рождествено продолжается строительство Дома культуры. На строительной площадке ведутся кладка наружных и внутренних стен, устройство кирпичных перегородок и монтаж металлических конструкций.

В ходе совещания рассмотрели вопросы проектирования модульного Дома культуры в Суйде, а также центра ракеточных видов спорта. По каждому объекту определены дальнейшие организационные и строительные задачи.

Кроме того, в ходе рабочей поездки в Коммунар глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим проинспектировала ход модернизации Коммунарской школы № 1. Школа обновляется в рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования». Сейчас строительная готовность – 77 %. Ведется ремонт внутренних помещений, замена инженерных сетей и кровельные работы. Следующим этапом станет ремонт фасада. Работы идут по графику, завершение запланировано на декабрь.