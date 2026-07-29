«Корвет» на страже

Ленинградская область стала пионером в подготовке специалистов по защите от беспилотников. По инициативе губернатора Александра Дрозденко при поддержке фонда «Ленинградский рубеж», 56-го окружного учебного центра и НИИ «Вектор» здесь открылись первые в России специализированные классы по обучению операторов БПЛА. Пройти обучение по этой востребованной специальности может каждый военнослужащий Вооружённых Сил РФ, и для него это совершенно бесплатно.

Первое время ежемесячный выпуск профильных специалистов составлял около 30 курсантов. Сегодня этот показатель увеличен в пять раз — до 150 человек, что позволяет закрывать текущие нужды подразделений.

Структура обучения продумана до мелочей и сочетает теорию с активной практикой. Курсанты осваивают управление и отражение атак в классе практической подготовки, оттачивают рефлексы на современных тренажёрах, изучают военную топографию и средства поражения. Особое место занимают занятия в производственной лаборатории и цехе, где будущие операторы погружаются в процесс создания и производства дронов, изучают их устройство изнутри.

На этом помощь региона не заканчивается. Фонд «Ленинградский рубеж» совместно с Министерством обороны РФ приступил к реализации уникального проекта на территории 47-го региона — созданию центра по обучению добровольцев, подписавших контракт для участия в СВО. Здесь бойцы смогут получить военно-учётные специальности, включая оператора БПЛА и специалиста по радиоэлектронной борьбе. Примечательно, что центр обеспечит защитников не только знаниями, но и полным материальным оснащением — от экипировки до расходных материалов, необходимых в боевых условиях.

Символично, что в ходе строительных работ на территории будущего центра был обнаружен исторический ДОТ Карельского укрепрайона. Сегодня в нём уже функционирует музей обороны Ленинградской земли, что позволит молодым защитникам не только оттачивать боевые навыки, но и проникаться героическим духом предшественников. Подготовительные работы к открытию центра выходят на финишную прямую, и этот проект, реализуемый при взаимодействии Правительства Ленобласти и командования Ленинградского военного округа, не имеет аналогов в России.

Параллельно с подготовкой кадров на полигоне 56-го учебного центра в Сертолово в тестовом режиме заработал первый научно-технический центр региона. Это площадка для народного военно-промышленного комплекса, где изобретатели могут опробовать свои разработки для нужд фронта. В распоряжении инженеров — прямая трасса в 2500 метров для испытаний и три специализированных здания, где можно вносить конструктивные правки на месте, минуя бюрократические проволочки.

Одним из флагманских продуктов, проходящих обкатку, стал гексакоптер «Корвет», созданный для сброса боеприпасов и снабжения подразделений. На данный момент его тестируют на белгородском направлении. Отличительной чертой новинки является возможность управления через интернет из любой точки мира, а также наличие системы удалённого обслуживания. Каждое такое изобретение — это весомый вклад в укрепление обороноспособности, и все эти проекты работают на одну общую цель, приближая долгожданную победу.

ВИКТОРИЯ ЗАЛЕПУХИНА

ФОТО: УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТОРОВ БПЛА