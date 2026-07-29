Киноавгуст стартует в Приоратском парке

Стартует киносуббота в 15:00 традиционно с открытия мастерской «Сделано в парке». Занятие по росписи глиняных изделий в народной технике проведёт руководитель Центра досуга и развития «Акуна Матата» Ирина Кириллова.

В это же время пройдет тематическая викторина от «Вау-квиз в Гатчине» «Семейный квиз. Кино и мультики». Тот самый случай, когда семья – это команда, и от знаний и смекалки каждого зависит успех.

Продолжится программа показом фильма «Старая, старая сказка» (режиссёр Надежда Кошеварова, 1985 год, 81 минута 0+). Поучительная история с Олегом Далем, в которой куклы оживают, добро побеждает зло, а реальность, увы, оказывается, печальнее и прозаичнее.

В 19:00 на летней эстраде выступит профессиональная артистка мюзиклов и шоу-программ, артистка Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии и Невского театрального центра, лауреат конкурса «Весна Романса» Марианна Вайднер. Гостей ждет красивый вокал и любимые мелодии, которые попадают в самое сердце.

Далее в программе показ фильм культовой советской комедии с Ириной Муравьевой в главной роли – «Самая обаятельная и привлекательная» (режиссёр Геральд Бежанов, 1985 год, 81 минута 18+).

Кинопоказы под открытым небом проходят по субботам. Почувствовать магию кино под открытым небом можно до конца августа. Расписание на сайте: https://letoparkkino.ru/

Вход свободный.

Приоратский парк, поляна за школой (ул. Чкалова, д. 2)