Прогноз развития области представлен ленинградцам

«Мы работаем в сложных условиях, в которых регион тем не менее показывает стабильные результаты. Для нас принципиально важно, что за цифрами прогноза стоит реальная устойчивость. Мы сохраняем доходную базу бюджета, а это значит, что социальные обязательства перед жителями будут выполняться в полном объеме. Главная цель нашего прогноза — заложить параметры, которые будут способствовать комфортной жизни и работе в регионе», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков.

Региональный среднесрочный прогноз традиционно разработан в 2-х вариантах (базовом и консервативном) с учетом сценарных условий функционирования экономики России, ретроспективного анализа социально-экономического развития Ленинградской области и итогов развития за 5 месяцев 2026 года.

Рост мирового ВВП в 2025 году, как и годом ранее, составил 3,4%. По оценке Мирового валютного фонда, темп роста мировой экономики в 2026 году составит 3,1%.

Мировая инфляция в 2025 году составила 4,1% в среднем за год, в 2026 году ожидается ускорение роста потребительских цен до 4,4%, в дальнейшем рост замедлится до 3,2% в среднем за год.

В 2025 году рост российской экономики замедлился до 1,0%. Основным драйвером роста выступал внутренний спрос: как потребительский, так и инвестиционный.

Валовой региональный продукт Ленинградской области за 2025 год, по оценке, вырос на 1,9% от уровня 2024 года в сопоставимых ценах.

По базовому варианту прогноза средний ежегодный прирост промышленного производства Ленинградской области в 2027-2029 годах составит около 2,3%, объема работ по виду деятельности «строительство» – 2,0%, оборота розничной торговли – 2,7%, объема платных услуг – 2,4%.

Важный фактор формирования роста ВРП в 2027-2029 годах – реализация крупных инвестиционных проектов, и, как следствие, рост объема инвестиционных вложений не менее 1,7 трлн рублей каждый год прогнозируемого периода.

Среднегодовой прирост реальных денежных доходов и реальной заработной платы составит 3,0%. К 2029 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличится до 131,7 тыс. рублей.

Ознакомиться с проектом прогноза можно:

- на сайте комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области: https://econ.lenobl.ru/ru/budget/social/prognozoblasti/prognoz-_lo_2027-2029/obshestvennoe-obsuzhdenie-prognoza-2027-2029/

- на сайте ГАСУ в разделе «Общественное обсуждение проектов»: http://gasu.gov.ru/stratpassport

Общественное обсуждение проекта закончится 7 августа 2026 года.