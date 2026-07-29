Спортсмены-североходцы завоевали серебро

На чемпионат съехались сильнейшие спортсмены-североходцы в составах сборных команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей.

В составе сборной команды Ленинградской области успешно выступили представители клуба «Эволюция шага»: Татьяна Архипова, Марина Козлова и Ирина Стаценко из поселка Вырица,

а также Сергей Алексеев из города Гатчины.

- На сложной дистанции (3 класса) в условиях повышенных температур технично проходили спортсмены, профессионально и четко работали судьи, оказывали душевную поддержку волонтеры. Атмосфера на чемпионате была чрезвычайно дружественной и душевной! Невероятно приятно было общаться со всеми участниками мероприятия! – поделились впечатлениями гатчинские спортсмены.

В результате честной и техничной борьбы сборная Ленинградской области заняла второе место. Поздравляем нашу сборную с достойным результатом!