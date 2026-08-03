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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 августа 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

04.08.2026 10:00 до 17:00

Вырицкое ТУ:

д. Малые Слудицы.

 

04.08.2026 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

п. Кобралово;

д. Пудомяги.

 

04.08.2026 10:00 до 14:00

Пудостьское ТУ:

п. Пудость (промзона).

        

04.08.2026 09:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево.