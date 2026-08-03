Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 августа 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
04.08.2026 10:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
д. Малые Слудицы.
04.08.2026 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
п. Кобралово;
д. Пудомяги.
04.08.2026 10:00 до 14:00
Пудостьское ТУ:
п. Пудость (промзона).
04.08.2026 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево.
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