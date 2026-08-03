Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 августа

В 2010 году супруги Сергей и Светлана Кобзевы стали первыми художниками в России, получившими государственные гранты на культурно-просветительские проекты. Спустя 15 лет их мастерская успешно отчиталась по губернаторской программе, охватив 2500 школьников, а живописная серия «Россия — наш дом, наша крепость» привлекла внимание Министерства обороны и профильных комитетов двух регионов.